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Кейт Миддлтон и принц Уильям разошлись: названа причина

Кейт Миддлтон и принц Уильям разошлись: названа причина Кейт пригласили Уильяма отпраздновать с ними Новый год.

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон не всегда были идеальными. Так, королевская чета пережила ряд испытаний, а в 2007 году они совсем расстались на целый год. Ранее о причинах ссоры распространялись только слухи. Однако лишь накануне появились подробности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Express.

Причиной разрыва стали королевские правила.

В 2006 году родственники Кейт пригласили Уильяма отпраздновать с ними Новый год. Принц Уильям решил не нарушать протокол, согласно которому все члены королевской семьи должны проводить рождественские каникулы в компании Елизаветы II в Сандрингеме, поэтому отказал Кейт Миддлтон.

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Ранее по случаю помолвки Уильям прокомментировал эту ситуацию, отметив, что они были молодыми и искали себя.

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 Теги: Кейт Миддлтон, принц Уильям, причина

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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