Кейт Миддлтон и принц Уильям разошлись: названа причина

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Родственник Кейт Миддлтон рассказал о том, что пара не будет останавливаться на двоих детях.

Уже совсем скоро состоятся крестины будущего короля Британской Империи - сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Удивительно то, что крестными родителями малыша станут не аристократическая знать, как это было принято ранее, а близкие друзья королевской пары, которые не имеют никакого отношения к королевской семье. Сообщается,