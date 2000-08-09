Раздел: Культура
Кейт Миддлтон и принц Уильям разошлись: названа причина
Кейт пригласили Уильяма отпраздновать с ними Новый год.
Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон не всегда были идеальными. Так, королевская чета пережила ряд испытаний, а в 2007 году они совсем расстались на целый год. Ранее о причинах ссоры распространялись только слухи. Однако лишь накануне появились подробности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Express.
Причиной разрыва стали королевские правила.
В 2006 году родственники Кейт пригласили Уильяма отпраздновать с ними Новый год. Принц Уильям решил не нарушать протокол, согласно которому все члены королевской семьи должны проводить рождественские каникулы в компании Елизаветы II в Сандрингеме, поэтому отказал Кейт Миддлтон.
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Ранее по случаю помолвки Уильям прокомментировал эту ситуацию, отметив, что они были молодыми и искали себя.
Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон не всегда были идеальными. Так, королевская чета пережила ряд испытаний, а в 2007 году они совсем расстались на целый год. Ранее о причинах ссоры распространялись только слухи. Однако лишь накануне появились подробности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Express.
Причиной разрыва стали королевские правила.
В 2006 году родственники Кейт пригласили Уильяма отпраздновать с ними Новый год. Принц Уильям решил не нарушать протокол, согласно которому все члены королевской семьи должны проводить рождественские каникулы в компании Елизаветы II в Сандрингеме, поэтому отказал Кейт Миддлтон.
Читайте также: Стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям назвали третьего ребенка
Ранее по случаю помолвки Уильям прокомментировал эту ситуацию, отметив, что они были молодыми и искали себя.
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