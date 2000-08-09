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Раздел: Культура  
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Сара Ломбарди рассказала о тяжелом заболевании

Сара Ломбарди рассказала о тяжелом заболеванииРемиссия у женщины стойкая.

Певица Сара Ломбарди у себя в инстаграме надавно сообщила о том, что перенесла операцию в связи с онкологическим заболеванием. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

По словам Ломбарди, рак у нее был диагностирован еще в 2014 году на Instagram.

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«Операция прошла успешно, все было удалено, и до сих пор рак не вернулся», - написала немецкая поп-исполнительница, приведя в замешательство ничего не подозревавших поклонников.
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 Теги: Сара Ломбарди, заболевание, рак

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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