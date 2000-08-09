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Раздел: Культура  
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В России умер культовый детский писатель

В России умер культовый детский писатель Он создал персонажей, которые стали популярными во многих странах.

В Москве вечером 14 августа в возрасте 80 лет скончался российский писатель, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский.

Он умер в своем доме в Новой Москве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

В течение последних недель Успенский не вставал с постели из-за состояния здоровья. Российские СМИ сообщают, что он боролся с онкологическим заболеванием.

Информацию о смерти Успенского подтвердила дочь писателя Ирина.

В 2014 году Эдуард Успенский заявил телеканалу "Дождь", что Россия после аннексии Крыма разделилась на два лагеря: "Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я принадлежу к десяти (процентам) умных, потому что вся эта история с Крымом – она ​уродливая".

Успенский тогда добавил, что большая часть его знакомых считает, что "Крым наш" и "Донбасс тоже должен быть наш" (русский).

Эдуард Успенский родился в Егорьевске Московской области. Отец был партийным функционером, а мать – инженер-машиностроитель.

Успенский окончил Московский авиационный институт, а когда стал инженером, начал зарабатывать на жизнь созданием сценариев для мультипликационных фильмов. По его сценариям и произведениям сняли 60 мультфильмов.

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Он создал персонажей, которые стали популярными во многих странах среди детей и взрослых – крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки.
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 Теги: Россия, Успенский, смерть

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Сегодня, 21:48 » Автор: Едгар Букмирза
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