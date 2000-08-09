Раздел: Культура
В России умер культовый детский писатель
Он создал персонажей, которые стали популярными во многих странах.
В Москве вечером 14 августа в возрасте 80 лет скончался российский писатель, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский.
Он умер в своем доме в Новой Москве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
В течение последних недель Успенский не вставал с постели из-за состояния здоровья. Российские СМИ сообщают, что он боролся с онкологическим заболеванием.
Информацию о смерти Успенского подтвердила дочь писателя Ирина.
В 2014 году Эдуард Успенский заявил телеканалу "Дождь", что Россия после аннексии Крыма разделилась на два лагеря: "Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я принадлежу к десяти (процентам) умных, потому что вся эта история с Крымом – она уродливая".
Успенский тогда добавил, что большая часть его знакомых считает, что "Крым наш" и "Донбасс тоже должен быть наш" (русский).
Эдуард Успенский родился в Егорьевске Московской области. Отец был партийным функционером, а мать – инженер-машиностроитель.
Успенский окончил Московский авиационный институт, а когда стал инженером, начал зарабатывать на жизнь созданием сценариев для мультипликационных фильмов. По его сценариям и произведениям сняли 60 мультфильмов.
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Он создал персонажей, которые стали популярными во многих странах среди детей и взрослых – крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки.
В Москве вечером 14 августа в возрасте 80 лет скончался российский писатель, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский.
Он умер в своем доме в Новой Москве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
В течение последних недель Успенский не вставал с постели из-за состояния здоровья. Российские СМИ сообщают, что он боролся с онкологическим заболеванием.
Информацию о смерти Успенского подтвердила дочь писателя Ирина.
В 2014 году Эдуард Успенский заявил телеканалу "Дождь", что Россия после аннексии Крыма разделилась на два лагеря: "Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я принадлежу к десяти (процентам) умных, потому что вся эта история с Крымом – она уродливая".
Успенский тогда добавил, что большая часть его знакомых считает, что "Крым наш" и "Донбасс тоже должен быть наш" (русский).
Эдуард Успенский родился в Егорьевске Московской области. Отец был партийным функционером, а мать – инженер-машиностроитель.
Успенский окончил Московский авиационный институт, а когда стал инженером, начал зарабатывать на жизнь созданием сценариев для мультипликационных фильмов. По его сценариям и произведениям сняли 60 мультфильмов.
Читайте также: Культовый британский писатель помог сыну с сочинением и получил «тройку»
Он создал персонажей, которые стали популярными во многих странах среди детей и взрослых – крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки.
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