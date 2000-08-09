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Раздел: Культура  
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Александр Пономарев показал своего сына

Александр Пономарев показал своего сынаЗвездное семейство позируют где-то на отдыхе.

Украинский певец Александр Пономарев показал в соцсети сына Александра-младшего.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

На фото звездное семейство позируют где-то на отдыхе.

"Сашок поехал в лагерь по дзюдо. Сижу под яблоней и мысль я думаю: Начинать разминаться до?

Или после может еще успеваю?", - подписал кадр певец.

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"Дзюдоисту хорошего отдыха !!! И хорошей погоды! Моя старшая только вчера вернулась. Не понравилось! Уже взрослая)", - написала одна из подписчиков Пономарева.
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 Теги: сын, Александр Пономарев

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Сегодня, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
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