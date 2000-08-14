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Беременную сестру Кейт Миддлтон заметили на вечеринке

Беременную сестру Кейт Миддлтон заметили на вечеринке Пиппа Миддлтон была одета в платье и кеды.

Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, Пиппа, которая сейчас находится на шестом месяце беременности, появилась с мужем на вечеринке в честь дня рождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Для выхода в свет она выбрала женственное зеленое платье в горох, модную в этом сезоне плетеную сумку и белые кеды.

20 мая 2017 Пиппа Миддлтон вышла замуж за финансиста Джеймса Мэттьюса, с которым познакомилась в 2012 году. Свадебная церемония прошла в Энглфилд, в графстве Беркшир.

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Пиппа шла к алтарю в платье Giles Deacon с длинным подолом и открытыми плечами. С момента пышного торжества прошло больше года и вскоре они впервые станут родителями.

Беременную сестру Кейт Миддлтон заметили на вечеринке
Беременную сестру Кейт Миддлтон заметили на вечеринке
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 Теги: Пиппа Миддлтон, фото

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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