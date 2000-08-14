Беременную сестру Кейт Миддлтон заметили на вечеринке

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У принца Уильяма и герцогини Кэтрин сегодня очередной выход в свет.

После того, как Кейт вышла замуж за британского принца, кусочек славы достался и ее сестре Пиппе Миддлтон. Сестре Кейт Миддлтон (Kate Middleton) совершенно случайно удалось сдвинуть главную свадьбу 2011 года на второй план.