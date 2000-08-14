Раздел: Культура
Звезду "Игры престолов" сфотографировали в купальнике
Софи Тернер отдохнула у бассейна вместе с бойфрендом.
Лето - это отличная возможность увидеть фигуру любимой звезды. Если пресловутая Ким Кардашьян показывает фотографии с обнаженкой практические ежедневно, то звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер таким не отличается. Папарацци запечатлели актрису и ее жениха Джо Джонаса в отеле в Майами, когда те отдыхали в бассейне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Поклонники отметили не только романтические отношения звезд (совсем скоро у них свадьба, поэтому времени на ссоры нет), но и отличную фигуру Софи, которая предпочла наслаждаться отдыхом в бикини с закрытыми плечами.
Кстати, в этот день у Джо Джонаса день рождения, поэтому звезды, скорее всего, отправятся праздновать его уже вечером. Ждем новые фото!
Напомним, 22-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и 29-летний солист группы DNCE Джо Джонас помолвлены с октября прошлого года. Певец сделал предложение актрисе после года отношений. Произошедшее сделало звезду намного счастливей, правда, карьера всё равно остается у Софи на первом месте.
«Странное заблуждение, что брак - это лучшее, что может с вами случиться. Я всегда считала, что карьера и то, чего я могу достичь благодаря своей работе, - это лучшее, что я сделаю в своей жизни. Быть помолвленной - приятно. Такое ощущение, что ты нашел дом, в котором хочешь остаться навсегда. Когда ты находишь своего человека, ты обретаешь чувство покоя. Но только благодаря карьере ты можешь ощутить драйв», - сказала она.
В разговоре с журналистом были упомянуты два популярных движения против сексуального насилия в Голливуде #MeToo и Time’s Up, в которых Софи нашла поддержку. «Мне намного комфортнее идти на работу с пониманием того, что есть люди, которые доверятся мне, если что-то произойдет», - заключила она.
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Возможно, карьера и сдержала Софи от скорой свадьбы. Правда, ее коллега и лучшая подруга 21-летняя британская актриса Мэйси Уильямс случайно рассказала на интервью с Radio Times, где та отвечала на вопросы о новом фильме «Дикие предки», что будет подружкой невесты.
Лето - это отличная возможность увидеть фигуру любимой звезды. Если пресловутая Ким Кардашьян показывает фотографии с обнаженкой практические ежедневно, то звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер таким не отличается. Папарацци запечатлели актрису и ее жениха Джо Джонаса в отеле в Майами, когда те отдыхали в бассейне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Поклонники отметили не только романтические отношения звезд (совсем скоро у них свадьба, поэтому времени на ссоры нет), но и отличную фигуру Софи, которая предпочла наслаждаться отдыхом в бикини с закрытыми плечами.
Кстати, в этот день у Джо Джонаса день рождения, поэтому звезды, скорее всего, отправятся праздновать его уже вечером. Ждем новые фото!
Напомним, 22-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и 29-летний солист группы DNCE Джо Джонас помолвлены с октября прошлого года. Певец сделал предложение актрисе после года отношений. Произошедшее сделало звезду намного счастливей, правда, карьера всё равно остается у Софи на первом месте.
«Странное заблуждение, что брак - это лучшее, что может с вами случиться. Я всегда считала, что карьера и то, чего я могу достичь благодаря своей работе, - это лучшее, что я сделаю в своей жизни. Быть помолвленной - приятно. Такое ощущение, что ты нашел дом, в котором хочешь остаться навсегда. Когда ты находишь своего человека, ты обретаешь чувство покоя. Но только благодаря карьере ты можешь ощутить драйв», - сказала она.
В разговоре с журналистом были упомянуты два популярных движения против сексуального насилия в Голливуде #MeToo и Time’s Up, в которых Софи нашла поддержку. «Мне намного комфортнее идти на работу с пониманием того, что есть люди, которые доверятся мне, если что-то произойдет», - заключила она.
Читайте также: В Лондоне произошла смертельная драка моделей
Возможно, карьера и сдержала Софи от скорой свадьбы. Правда, ее коллега и лучшая подруга 21-летняя британская актриса Мэйси Уильямс случайно рассказала на интервью с Radio Times, где та отвечала на вопросы о новом фильме «Дикие предки», что будет подружкой невесты.
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