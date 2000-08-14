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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян похвасталась формами в обтягивающем платье

Ким Кардашьян похвасталась формами в обтягивающем платьеСнимок собрал более 2 млн лайков.

Американская актриса, модель и светская львица Ким Кардашьян поделилась с фанатами новым снимком, на котором засветила пышную грудь.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Звезда опубликовала в Instagram-аккаунте пост, который всего за 8 часов после публикации собрал более 2,2 миллионов лайков.

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На фотографии Кардашьян продемонстрировала свою аппетитную фигуру. Она одета в облегающее светло-розовое платье, при этом на волосах модели небрежная укладка.

Ким Кардашьян похвасталась формами в обтягивающем платье
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 Теги: Ким Кардашьян, откровенный наряд

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Сегодня, 10:41 » Автор: Ирина Шевченко
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