Раздел: Культура
Развод Джоли и Питта: свежие подробности
Суд обязал Анджелину Джоли пойти на уступки Брэду Питту.
Скандальный бракоразводный процесс 43-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта продолжается почти два года. Бывшие супруги до сих пор решает судебные вопросы, касающиеся опеки над детьми.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Как пишут западные СМИ, согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день: как минимум 4 часа в дни школьных занятий и как минимум 12 часов вдни, свободные от учебы.
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Напомним, сейчас Джоли и Питт ожидают окончательного решения, которое должно регламентировать такие свидания. Новое заседание суда состоится 21 августа. Представители звезд пока никак не прокомментировали новое решение.
Скандальный бракоразводный процесс 43-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта продолжается почти два года. Бывшие супруги до сих пор решает судебные вопросы, касающиеся опеки над детьми.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Как пишут западные СМИ, согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день: как минимум 4 часа в дни школьных занятий и как минимум 12 часов вдни, свободные от учебы.
Читайте также: 60-летняя Мадонна сильно изменилась
Напомним, сейчас Джоли и Питт ожидают окончательного решения, которое должно регламентировать такие свидания. Новое заседание суда состоится 21 августа. Представители звезд пока никак не прокомментировали новое решение.
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