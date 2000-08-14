» » Развод Джоли и Питта: свежие подробности
Раздел: Культура  
0

Развод Джоли и Питта: свежие подробности

Развод Джоли и Питта: свежие подробностиСуд обязал Анджелину Джоли пойти на уступки Брэду Питту.

Скандальный бракоразводный процесс 43-летней Анджелины Джоли и 54-летнего Брэда Питта продолжается почти два года. Бывшие супруги до сих пор решает судебные вопросы, касающиеся опеки над детьми.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Как пишут западные СМИ, согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день: как минимум 4 часа в дни школьных занятий и как минимум 12 часов вдни, свободные от учебы.

Читайте также: 60-летняя Мадонна сильно изменилась

Напомним, сейчас Джоли и Питт ожидают окончательного решения, которое должно регламентировать такие свидания. Новое заседание суда состоится 21 августа. Представители звезд пока никак не прокомментировали новое решение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:46 » Автор: Ирина Шевченко
     188
     0

Похожие новости по теме

Сын Анджелины Джоли попросил Брэда Питта забрать его от матери Сын Анджелины Джоли попросил Брэда Питта забрать его от матери

6 детей звездной пары остались с актрисой.

Развод отменяется: Джоли и Питт могут воссоединиться Развод отменяется: Джоли и Питт могут воссоединиться

По информации инсайдеров, отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли начали налаживаться.

Резонансный развод Джоли и Питта: появились новые подробности Резонансный развод Джоли и Питта: появились новые подробности

Брэд Питт и Анджелина Джоли уже несколько месяцев не могут решить вопрос опеки над их шестью детьми. 

Развод Джоли и Питта: новые подробности Развод Джоли и Питта: новые подробности

У Анджелины Джоли сразу появились новые требования

Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли

Бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли набирает обороты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх