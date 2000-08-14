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Раздел: Культура  
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Селена Гомес выложила в Сеть пикантный снимок

Селена Гомес выложила в Сеть пикантный снимокПевица похвасталась фигурой в бикини.

26-летняя американская певица и актриса Селена Гомес, несмотря на все неурядицы, продолжает оставаться жизнерадостной и красивой, стараясь наслаждать каждым прожитым днем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

На днях Гомес порадовала своих почти 150 миллионов подписчиков в Instagram несколькими снимками с прогулки на яхте, поразив красотой и отличной фигурой. Селена, видимо, решила отдохнуть после выпуска своей коллекции для бренда Coach и съемок в рекламной компании.

Девушка, которая год назад перенесла трансплантация почки (Селене был пересажен орган ее подруги и актрисы Франсии Райсы), выглядела по-настоящему счастливой.

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Возможно, Гомес решила насладиться выходными перед продолжением съемок в фильме культового американского режиссера Джима Джармуша, который начал работу над комедийной картиной «Мертвые не умирают». Селена вместе с Биллом Мюрреем, Адамом Драйвером, Тилдой Суинтон сыграет одну из главных ролей в фильме.

Селена Гомес выложила в Сеть пикантный снимок
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 Теги: Селена Гомес, откровенное фото

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Сегодня, 13:41 » Автор: Ирина Шевченко
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