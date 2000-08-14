Раздел: Культура
Селена Гомес выложила в Сеть пикантный снимок
Певица похвасталась фигурой в бикини.
26-летняя американская певица и актриса Селена Гомес, несмотря на все неурядицы, продолжает оставаться жизнерадостной и красивой, стараясь наслаждать каждым прожитым днем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
На днях Гомес порадовала своих почти 150 миллионов подписчиков в Instagram несколькими снимками с прогулки на яхте, поразив красотой и отличной фигурой. Селена, видимо, решила отдохнуть после выпуска своей коллекции для бренда Coach и съемок в рекламной компании.
Девушка, которая год назад перенесла трансплантация почки (Селене был пересажен орган ее подруги и актрисы Франсии Райсы), выглядела по-настоящему счастливой.
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Возможно, Гомес решила насладиться выходными перед продолжением съемок в фильме культового американского режиссера Джима Джармуша, который начал работу над комедийной картиной «Мертвые не умирают». Селена вместе с Биллом Мюрреем, Адамом Драйвером, Тилдой Суинтон сыграет одну из главных ролей в фильме.
26-летняя американская певица и актриса Селена Гомес, несмотря на все неурядицы, продолжает оставаться жизнерадостной и красивой, стараясь наслаждать каждым прожитым днем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
На днях Гомес порадовала своих почти 150 миллионов подписчиков в Instagram несколькими снимками с прогулки на яхте, поразив красотой и отличной фигурой. Селена, видимо, решила отдохнуть после выпуска своей коллекции для бренда Coach и съемок в рекламной компании.
Девушка, которая год назад перенесла трансплантация почки (Селене был пересажен орган ее подруги и актрисы Франсии Райсы), выглядела по-настоящему счастливой.
Читайте также: Экс-ведущая «Орла и Решки» выложила в Сеть пикантный снимок
Возможно, Гомес решила насладиться выходными перед продолжением съемок в фильме культового американского режиссера Джима Джармуша, который начал работу над комедийной картиной «Мертвые не умирают». Селена вместе с Биллом Мюрреем, Адамом Драйвером, Тилдой Суинтон сыграет одну из главных ролей в фильме.
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