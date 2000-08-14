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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли удивила болезненным видом

Анджелина Джоли удивила болезненным видомСогласно сообщениям СМИ, сейчас актриса весит всего 45 кг.

Актриса Анджелина Джоли вместе с детьми попала в объективы папарацци.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Актриса, которая сильно похудела из-за стресса, была замечена в магазине в Беверли-Хиллз. Звезду сопровождали сын Нокс и дочь Шайло. Для выхода в свет Джоли выбрала черный наряд, чтобы скрыть свою худобу.

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Согласно сообщениям СМИ, сейчас актриса весит всего 45 кг. Анджелина надела пальто от Max Mara и брюки в тон. Свой образ знаменитость дополнила сумкой от Celine.

Анджелина Джоли удивила болезненным видом
Анджелина Джоли удивила болезненным видом
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 Теги: Анджелина Джоли, худоба

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Сегодня, 14:55 » Автор: Ирина Шевченко
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