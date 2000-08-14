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Раздел: Культура  
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Украинскую певицу заподозрили в пластической операции

Украинскую певицу заподозрили в пластической операцииАлина Гросу восхитила сеть роскошным декольте.

Украинская певица Алина Гросу, которая последние несколько лет живет в Москве, покорила сеть новым снимком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

На одном из последних фото певица запечатлена в белоснежном платье, которое подчеркнуло внушительное декольте Гросу.

Поклонники пришли в восторг от сексуальных форм артистки и устроили под ее постом бурные дебаты. Многие из подписчиков заподозрили певицу в пластической операции.

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«Пчелка выросла», «Какие у нее сиськи!», «Да! Грудь, конечно, супер! Сфоткайтесь для какого-то журнала с голой грудью!», «Как-то неестественно грудь выглядит», - пишут фолловеры Гросу в комментариях.

Украинскую певицу заподозрили в пластической операции
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 Теги: Алина Гросу, пластическая операция

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Сегодня, 18:03 » Автор: Ирина Шевченко
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