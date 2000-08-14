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Раздел: Культура  
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Известный российский музыкант официально развелся

Известный российский музыкант официально развелсяЭкс-жена Шнурова поделилась фотографией свидетельства о расторжении брака.

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров официально развелся с женой Матильдой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Экс-жена Шнурова поделилась фотографией свидетельства о расторжении брака. Однако после этого Матильда закрыла свой Instagram и удалила старые посты.

"Разделение имущества произошло по взаимному согласию. Наш брак официально расторгнут", – написала женщина и попросила всех оставить ее и ее экс-мужа в покое.

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Напомним, Шнуров и Елена Мозговая (Матильда) заявили о разводе весной 2018 года. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет. По словам музыканта, инициатором развода стала именно супруга.

Известный российский музыкант официально развелся

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 Теги: Шнуров, развод

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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