Раздел: Культура
Виктория Бекхэм показала семейный отдых
На фото изображены четверо детей.
Чета Бекхэмов собрались на роскошный отдых с четырьмя детьми. Поклонников тронули семейные фото знаменитостей в социальных сетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.uа.
Виктория опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
На фото изображены четверо детей – сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер, вместе с Дэвидом Бекхэмом.
"Люблю своих детей", – прокомментировала снимок Виктория.
Кроме того, Виктория Бекхэм показала нежное фото, где она обнимает дочь Харпер.
Читайте также: Виктория Бекхэм удостоена престижной награды
"Моя собственная Baby Spice", – назвала снимок с дочерью экс-участница группы Spice Girls Виктория.
Чета Бекхэмов собрались на роскошный отдых с четырьмя детьми. Поклонников тронули семейные фото знаменитостей в социальных сетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.uа.
Виктория опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
На фото изображены четверо детей – сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер, вместе с Дэвидом Бекхэмом.
"Люблю своих детей", – прокомментировала снимок Виктория.
Кроме того, Виктория Бекхэм показала нежное фото, где она обнимает дочь Харпер.
Читайте также: Виктория Бекхэм удостоена престижной награды
"Моя собственная Baby Spice", – назвала снимок с дочерью экс-участница группы Spice Girls Виктория.
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