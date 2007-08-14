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Раздел: Культура  
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Виктория Бекхэм показала семейный отдых

Виктория Бекхэм показала семейный отдыхНа фото изображены четверо детей.

Чета Бекхэмов собрались на роскошный отдых с четырьмя детьми. Поклонников тронули семейные фото знаменитостей в социальных сетях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.uа.

Виктория опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

На фото изображены четверо детей – сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер, вместе с Дэвидом Бекхэмом.

"Люблю своих детей", – прокомментировала снимок Виктория.

Кроме того, Виктория Бекхэм показала нежное фото, где она обнимает дочь Харпер.

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"Моя собственная Baby Spice", – назвала снимок с дочерью экс-участница группы Spice Girls Виктория.

Виктория Бекхэм показала семейный отдых
Виктория Бекхэм показала семейный отдых


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 Теги: Виктория Бекхэм, отдых

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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