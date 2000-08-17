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В США скончалась легендарная певица

В США скончалась легендарная певицаПевице было 76 лет

На 77-м году жизни скончалась "королева соула" Арета Франклин, сообщает Associated Press. Она умерла в своем доме в Детройте. Отметим, что Франклин несколько лет боролась с раком, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Напомним, на днях появилась информация, что 76-летняя легендарная певица Арета Франклин тяжело больна. Как сообщтл американский кинокритик Роджер Фридман, вся семья и близкие собрались у ее постели. Он также отметил, что в последние годы Арета боролось с раком, который у нее диагностировали в 2010 году.

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В последний раз легендарная певица выступила на благотворительном вечере Элтона Джона AIDS Foundation в Нью-Йорке в ноябре 2017 года.
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 Теги: певица, США

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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