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Раздел: Культура  
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Звезда фильма "Один дома" вскоре станет отцом

Звезда фильма "Один дома" вскоре станет отцомМаколей Калкин давно мечтает о детях

Недавно в одном из своих интервью известный голливудский актер Маколей Калкин признался о том, что уже давно мечтает о большой и крепкой семьи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

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«Я и моя любимая уже активно работаем над этим вопросом! Мы хотим много детишек. Я думаю, они будут очень симпатичными. Я представляю себе целую ватагу очаровательных азиатских детишек (ведь отец Брэнды - китаец, а мама - из Таиланда), бегающих по нашему дому…» - признался Маколей.
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 Теги: Один дома, Маколей Калкин

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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