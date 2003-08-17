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Раздел: Культура  
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Оля Полякова показала стройную фигуру в белом купальнике

Оля Полякова показала стройную фигуру в белом купальникеПевица разместила новый снимок на своей странице в Instagram

Украинская певица Оля Полякова, которая заплатит 10 тысяч гривен своему лучшему двойнику, нередко демонстрирует свою подтянутую фигуру, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, на своей странице в Instagram артистка разместила соблазнительное фото в белом бикини. На снимке Оля эротично позирует на яхте, демонстрируя изгибы своего тела.

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"Многим конечно хочется думать что это фотошоп, думайте если вам так легче!а я поплыла домой!" – подписала фото певица.

Оля Полякова показала стройную фигуру в белом купальнике
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 Теги: Оля Полякова, фигура

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Сегодня, 07:02 » Автор: Татьяна Ларина
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