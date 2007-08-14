Раздел: Культура
Названы самые высокооплачиваемые в мире актрисы
Второе место в рейтинге заняла Анджелина Джоли.
Самой высокооплачиваемой актрисой года по версии журнала Forbes стала американка Скарлетт Йоханссон, которая заработала $ 40500000 в период с июня 2017 по июнь 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как отмечает Forbes, по сравнению с предыдущим годом заработок актрисы вырос в четыре раза. Самой высокооплачиваемой для нее стала роль русской шпионки в фантастическом фильме «Черная Вдова».
Кинокартина выйдет в прокат в 2019 году.
На второй строчке рейтинга Анджелина Джоли, доходы которой составили $ 28 млн. Гонорары актрисы выросли благодаря ленте «Малефисент-2», премьера которой запланирована на 2020 год.
Третье место занимает актриса Дженнифер Энистон с доходом $ 19500000.
В первой пятерке также находятся Дженнифер Лоуренс ($ 18 млн) и Риз Уизерспун ($ 16500000).
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Эмма Стоун, в 2017 году ставшая самой высокооплачиваемой актрисой, в этом году в рейтинг Forbes не попала.
Самой высокооплачиваемой актрисой года по версии журнала Forbes стала американка Скарлетт Йоханссон, которая заработала $ 40500000 в период с июня 2017 по июнь 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как отмечает Forbes, по сравнению с предыдущим годом заработок актрисы вырос в четыре раза. Самой высокооплачиваемой для нее стала роль русской шпионки в фантастическом фильме «Черная Вдова».
Кинокартина выйдет в прокат в 2019 году.
На второй строчке рейтинга Анджелина Джоли, доходы которой составили $ 28 млн. Гонорары актрисы выросли благодаря ленте «Малефисент-2», премьера которой запланирована на 2020 год.
Третье место занимает актриса Дженнифер Энистон с доходом $ 19500000.
В первой пятерке также находятся Дженнифер Лоуренс ($ 18 млн) и Риз Уизерспун ($ 16500000).
Читайте также: Названы самые высокооплачиваемые футболисты Украины. Фото
Эмма Стоун, в 2017 году ставшая самой высокооплачиваемой актрисой, в этом году в рейтинг Forbes не попала.
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