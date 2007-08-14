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Раздел: Культура  
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Названы самые высокооплачиваемые в мире актрисы

Названы самые высокооплачиваемые в мире актрисыВторое место в рейтинге заняла Анджелина Джоли.

Самой высокооплачиваемой актрисой года по версии журнала Forbes стала американка Скарлетт Йоханссон, которая заработала $ 40500000 в период с июня 2017 по июнь 2018 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Как отмечает Forbes, по сравнению с предыдущим годом заработок актрисы вырос в четыре раза. Самой высокооплачиваемой для нее стала роль русской шпионки в фантастическом фильме «Черная Вдова».

Кинокартина выйдет в прокат в 2019 году.

На второй строчке рейтинга Анджелина Джоли, доходы которой составили $ 28 млн. Гонорары актрисы выросли благодаря ленте «Малефисент-2», премьера которой запланирована на 2020 год.

Третье место занимает актриса Дженнифер Энистон с доходом $ 19500000.

В первой пятерке также находятся Дженнифер Лоуренс ($ 18 млн) и Риз Уизерспун ($ 16500000).

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Эмма Стоун, в 2017 году ставшая самой высокооплачиваемой актрисой, в этом году в рейтинг Forbes не попала.
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 Теги: высокооплачиваемые актрисы, рейтинг

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Сегодня, 09:35 » Автор: Ирина Шевченко
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