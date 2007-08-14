Раздел: Культура
Маша Ефросинина удивила экстравагантным нарядом
Ведущая рассказала, какому цвету одежды отдаёт предпочтение.
Одна из самых популярных украинских телеведущих Мария Ефросинина разместила на странице своего микроблога фотоснимок в стильном черно-красном наряде.
Эффектный контрастный look очень гармонично сочетается с выразительной внешностью теледивы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В подписи к посту знаменитость отметила: «Черный и красный. Два цвета, с которыми у меня абсолютная совместимость. Черный – это нерв и уверенность. Красный – страсть и характер…».
Читайте также: Маша Ефросинина удивила снимком на боксерском ринге
Артистка сделала такой колористический эксперимент, чтобы понять, в каком из цветов она появится в первом эфире танцевального шоу «Танцы со звездами».
Одна из самых популярных украинских телеведущих Мария Ефросинина разместила на странице своего микроблога фотоснимок в стильном черно-красном наряде.
Эффектный контрастный look очень гармонично сочетается с выразительной внешностью теледивы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В подписи к посту знаменитость отметила: «Черный и красный. Два цвета, с которыми у меня абсолютная совместимость. Черный – это нерв и уверенность. Красный – страсть и характер…».
Читайте также: Маша Ефросинина удивила снимком на боксерском ринге
Артистка сделала такой колористический эксперимент, чтобы понять, в каком из цветов она появится в первом эфире танцевального шоу «Танцы со звездами».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
381
0
Также советуем посмотреть
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
- США нанесут новый удар по России
- Ситуация в ООС: 30 обстрелов из "Градов" и минометов
- В Киеве провели репетицию парада ко Дню Независимости
- Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
Оставьте свой комментарий