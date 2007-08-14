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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина удивила экстравагантным нарядом

Маша Ефросинина удивила экстравагантным нарядомВедущая рассказала, какому цвету одежды отдаёт предпочтение.

Одна из самых популярных украинских телеведущих Мария Ефросинина разместила на странице своего микроблога фотоснимок в стильном черно-красном наряде.

Эффектный контрастный look очень гармонично сочетается с выразительной внешностью теледивы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В подписи к посту знаменитость отметила: «Черный и красный. Два цвета, с которыми у меня абсолютная совместимость. Черный – это нерв и уверенность. Красный – страсть и характер…».

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Артистка сделала такой колористический эксперимент, чтобы понять, в каком из цветов она появится в первом эфире танцевального шоу «Танцы со звездами».

Маша Ефросинина удивила экстравагантным нарядом
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 Теги: Маша Ефросинина, новый образ

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Сегодня, 12:55 » Автор: Ирина Шевченко
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