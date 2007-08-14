Раздел: Культура
Известная украинская певица восхитила дерзким образом
Звезда рассказала, как чуть не погибла на съемках клипа.
Анна Добрыднева представила новый видеоклип на песню «Тіло».
По словам украинской певицы, съемки видеоклипа чуть не закончились трагедией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
«Все знают, что я дикая экстремалка, причем как в кадре, так и в жизни. Преимущественно во всех моих видеоработах я использую что-то эдакое: летаю на параплане или спортивном самолете, гоняю на автомобилях, плаваю под водой, а в жизни – прыгаю на джампинге с моста или занимаюсь кайтсерфингом и боксом. Любовь к экстриму у меня в крови. В новом клипе мы запланировали полет на вертолете и ничто не предвещало беды – опытный пилот, отличное воздушное судно и сумасшедшая съемочная команда. В какой-то момент мы решили, что для красивого кадра нам необходимо демонтировать с вертолета дверь!», - рассказала Scotch Анна Добрыднева.
Понимая всю опасность, пилот долго не соглашался на этот шаг. Но съемочной группе и неугомонной певице все-таки удалось его уговорить.
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«Музыка, команды режиссера, драйв, мотор и пилот ведет вертолет по уже привычной нам траектории. В какой-то момент, увлекшись работой на камеру, я потеряла равновесие и начала выпадать в открытую часть фюзеляжа, где ранее была дверь! Спасибо пилоту, схватившему меня за руку и реально спасшему мне жизнь! Даже не хочу думать, чем бы это могло закончиться. Адреналина в моей крови стало гораздо больше.А уж сколько его появилось в крови пилота и команды я даже боюсь представить», - отметила певица.
Анна Добрыднева представила новый видеоклип на песню «Тіло».
По словам украинской певицы, съемки видеоклипа чуть не закончились трагедией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
«Все знают, что я дикая экстремалка, причем как в кадре, так и в жизни. Преимущественно во всех моих видеоработах я использую что-то эдакое: летаю на параплане или спортивном самолете, гоняю на автомобилях, плаваю под водой, а в жизни – прыгаю на джампинге с моста или занимаюсь кайтсерфингом и боксом. Любовь к экстриму у меня в крови. В новом клипе мы запланировали полет на вертолете и ничто не предвещало беды – опытный пилот, отличное воздушное судно и сумасшедшая съемочная команда. В какой-то момент мы решили, что для красивого кадра нам необходимо демонтировать с вертолета дверь!», - рассказала Scotch Анна Добрыднева.
Понимая всю опасность, пилот долго не соглашался на этот шаг. Но съемочной группе и неугомонной певице все-таки удалось его уговорить.
Читайте также: Известная украинская певица восхитила пышной грудью в купальнике
«Музыка, команды режиссера, драйв, мотор и пилот ведет вертолет по уже привычной нам траектории. В какой-то момент, увлекшись работой на камеру, я потеряла равновесие и начала выпадать в открытую часть фюзеляжа, где ранее была дверь! Спасибо пилоту, схватившему меня за руку и реально спасшему мне жизнь! Даже не хочу думать, чем бы это могло закончиться. Адреналина в моей крови стало гораздо больше.А уж сколько его появилось в крови пилота и команды я даже боюсь представить», - отметила певица.
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