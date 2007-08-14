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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут поделилась архивным снимком с маленькой дочерью

Ольга Фреймут поделилась архивным снимком с маленькой дочерьюВедущая воспитывает трох детей

Знаменитая ведущая Ольга Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото со своей дочерью Златой, которой сейчас уже идет 13-й год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Як швидко ростуть діти . А Ваші?", – написала Ольга в описании к фото.

И действительно, Злата уже скоро догонит маму не только по росту и внешности, но и популярности. Она растет симпатичной девушкой, занимается своим брендом одежды и активно ведет соцсети. К слову, недавно Злата удивила всех своим "взрослым" образом. Многие ее подписчики в Instagram отметили, что она выглядит совсем не на свои 12 лет.

Похоже, что дочь Фреймут не особо реагирует на критику в сети. Злата продолжает публиковать фото и видео из повседневной жизни. К примеру, недавно девушка разместила ролик, на котором продемонстрировала неплохие хореографические способности.

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Отметим, что у Ольги кроме Златы есть еще двое детей: 2-летний сын Валерий и годовалая дочь Евдокия.

Ольга Фреймут поделилась архивным снимком с маленькой дочерью
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 Теги: Ольга Фреймут, дочь

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Сегодня, 20:33 » Автор: Татьяна Ларина
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