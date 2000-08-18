Раздел: Культура
Объявлено имя новой участницы "Танцев со звездами"
Экс-участница групп Nikita и А.R.М.I.A присоединилась к проекту.
Экс-участница групп Nikita и А.R.М.I.A присоединилась к легендарному проекту «Танці з зірками» в новом телесезоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Одна из самых желанных женщин страны, актриса, модель, cover-girl мужских глянцевых изданий и экс-участница популярных групп Nikita и А.R.М.I.A готова бросить смелый вызов на паркете самого популярного танцевального шоу Украины. Nana примет участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками».
Успешная карьера Наны началась именно с танцев – много лет девушка была солисткой известного во всех странах СНГ балета «Тодес», а также участницей балета студии «Квартал 95», с которыми гастролировала во многих городах Украины и зарубежья.
На своей страничке в Instargam Nana часто будоражит воображение своих поклонников чудесной физической формой и фирменными горячими танцами. Теперь увидеть жаркие танцевальные па сексуальной артистки сможет вся страна.
«Участие в проекте "Танці з зірками" было моей большой мечтой еще в то время, когда я пела в группе А.R.М.I.A. И сейчас, спустя время, когда у меня появилась возможность реализовать себя на паркете, я расцениваю это как вызов самой себе», – комментирует свое участие в шоу Nana.
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С кем в паре она будет сражаться за победу в проекте, остается загадкой до первого выпуска.
Экс-участница групп Nikita и А.R.М.I.A присоединилась к легендарному проекту «Танці з зірками» в новом телесезоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Одна из самых желанных женщин страны, актриса, модель, cover-girl мужских глянцевых изданий и экс-участница популярных групп Nikita и А.R.М.I.A готова бросить смелый вызов на паркете самого популярного танцевального шоу Украины. Nana примет участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками».
Успешная карьера Наны началась именно с танцев – много лет девушка была солисткой известного во всех странах СНГ балета «Тодес», а также участницей балета студии «Квартал 95», с которыми гастролировала во многих городах Украины и зарубежья.
На своей страничке в Instargam Nana часто будоражит воображение своих поклонников чудесной физической формой и фирменными горячими танцами. Теперь увидеть жаркие танцевальные па сексуальной артистки сможет вся страна.
«Участие в проекте "Танці з зірками" было моей большой мечтой еще в то время, когда я пела в группе А.R.М.I.A. И сейчас, спустя время, когда у меня появилась возможность реализовать себя на паркете, я расцениваю это как вызов самой себе», – комментирует свое участие в шоу Nana.
Читайте также: Супруга Сергея Бабкина поделилась фотографиями активного отдыха
С кем в паре она будет сражаться за победу в проекте, остается загадкой до первого выпуска.
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