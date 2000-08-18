» » Объявлено имя новой участницы "Танцев со звездами"
Раздел: Культура  
0

Объявлено имя новой участницы "Танцев со звездами"

Объявлено имя новой участницы "Танцев со звездами" Экс-участница групп Nikita и А.R.М.I.A присоединилась к проекту.

Экс-участница групп Nikita и А.R.М.I.A присоединилась к легендарному проекту «Танці з зірками» в новом телесезоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Одна из самых желанных женщин страны, актриса, модель, cover-girl мужских глянцевых изданий и экс-участница популярных групп Nikita и А.R.М.I.A готова бросить смелый вызов на паркете самого популярного танцевального шоу Украины. Nana примет участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками».

Успешная карьера Наны началась именно с танцев – много лет девушка была солисткой известного во всех странах СНГ балета «Тодес», а также участницей балета студии «Квартал 95», с которыми гастролировала во многих городах Украины и зарубежья.

На своей страничке в Instargam Nana часто будоражит воображение своих поклонников чудесной физической формой и фирменными горячими танцами. Теперь увидеть жаркие танцевальные па сексуальной артистки сможет вся страна.

«Участие в проекте "Танці з зірками" было моей большой мечтой еще в то время, когда я пела в группе А.R.М.I.A. И сейчас, спустя время, когда у меня появилась возможность реализовать себя на паркете, я расцениваю это как вызов самой себе», – комментирует свое участие в шоу Nana.

Читайте также: Супруга Сергея Бабкина поделилась фотографиями активного отдыха

С кем в паре она будет сражаться за победу в проекте, остается загадкой до первого выпуска.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Nana, танцы со звездами

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     39
     0

Похожие новости по теме

Оксана Марченко будет танцевать в шоу на Оксана Марченко будет танцевать в шоу на "1+1"

На телеканале прокомментировали участие знаменитости в шоу.

Анита Луценко приняла танцевальный вызов Анита Луценко приняла танцевальный вызов

Фитнес-тренер станет участницей новых "Танцев со звездами".

Сергей Бабкин прокомментировал свой уход с проекта Сергей Бабкин прокомментировал свой уход с проекта "Танці з зірками"

Вчера состоялся восьмой эфир популярного шоу "Танцы со звездами"

Камалия объяснила свой Камалия объяснила свой "вылет" с шоу "Танці з зірками"

Камалия Захур покинула проект "Танці з зірками" на пятой неделе.

Оля Полякова похвасталась роскошными формами в купальнике Оля Полякова похвасталась роскошными формами в купальнике

Певица стала участницей шоу "Танці з зірками".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх