Раздел: Культура
Известная джазовая певица умерла от рака
Легендарной исполнительнице было 76 лет.
Умерла джазовая певица Арета Франклин. Ей было 76 лет. Родные артистки рассказали, что она была больна раком и не могла ему противостоять, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Незадолго до смерти Франклин очень сильно похудела: ее вес составлял менее 40 килограммов.
Печальный результат ожидали со дня на день. По данным СМИ, певица боролась с недугом несколько лет.
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Последний раз Франклин видели осенью прошлого года на мероприятии фонда Элтона Джона, которые борются со СПИДом. После этого артистка не появлялась на публике.
Умерла джазовая певица Арета Франклин. Ей было 76 лет. Родные артистки рассказали, что она была больна раком и не могла ему противостоять, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Незадолго до смерти Франклин очень сильно похудела: ее вес составлял менее 40 килограммов.
Печальный результат ожидали со дня на день. По данным СМИ, певица боролась с недугом несколько лет.
Читайте также: Супруга Сергея Бабкина поделилась фотографиями активного отдыха
Последний раз Франклин видели осенью прошлого года на мероприятии фонда Элтона Джона, которые борются со СПИДом. После этого артистка не появлялась на публике.
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