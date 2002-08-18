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Раздел: Культура  
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Папарацци сфотографировали располневшую Еву Лонгорию

Папарацци сфотографировали располневшую Еву Лонгорию Актриса значительно поправилась после родов.

Ева Лонгория, которая два месяца назад впервые стала мамой, вполне наслаждается материнством и не волнуется, что ей до сих пор не удалось вернуть дородовую форму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

За последнюю неделю Ева посетила несколько светских мероприятий. Так, на премьере фильма «Собачьи дни» она появилась в платье-пиджаке, не побоявшись того, что белый цвет автоматически полнит. Впрочем, его крой позволил спрятать лишнее и показать то, чем Ева может похвастаться, - стройные ноги.

Для церемонии Champion For Children Gala звезда выбрала черное платье, которое подчеркнуло недостатки ее фигуры.

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После этого папарацци сфотографировали актрису на свидании с мужем Хосе Бастонь. Она была одета в светлые джинсы и свободную рубашку. Видимо, поклонники еще не скоро увидят Еву в форме. В одном из интервью она заявила, что диета и спорт для нее сейчас не самое главное.

Папарацци сфотографировали располневшую Еву Лонгорию
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 Теги: Ева Лонгория, фото

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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