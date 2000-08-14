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Раздел: Культура  
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Кейт Бланшетт стала женщиной с обложки

Кейт Бланшетт стала женщиной с обложки Фотография актрисы украсила новый номер Harper’s Bazaar.

Для съемок обложки сентябрьского выпуска, который в индустрии моды считается чуть ли не главным в году, журнал Harper’s Bazaar пригласил одну из самых ярких и влиятельных актрис нынешнего Голливуда – Кейт Бланшетт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Двукратную обладательницу «Оскара» в этом году мы уже могли наблюдать в «8 подругах Оушена», а уже совсем скоро, 27 сентября, в прокате стартует еще один проект с участием Кейт

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Это будет фэнтези-триллер «Тайна дома с часами» с Джеком Блэком и Кайлом МакЛокленом.

Кейт Бланшетт стала женщиной с обложки
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 Теги: Кейт Бланшетт, фото

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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