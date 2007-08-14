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Раздел: Культура  
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Актер Майкл Кейн раскрыл секрет популярного фильма

Актер Майкл Кейн раскрыл секрет популярного фильма Мужчина рассказал, где в фильме "Начало" заканчивается сон.

Известный британский актёр Майкл Кейн раскрыл главную тайну популярного фильма «Начало», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MultiKino.

Кейн сказал, что когда он прочитал сценарий, он был озадачен им, поскольку не понимал, где заканчивается сон, а где начинается реальность.

Он обратился с вопросом к Кристофер Нолану, и режиссёр сказал ему, что события, показанные во всех сценах с Кейном, происходят в реальности.

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Финальная сцена фильма, в которой Доминик Кобб (Леонардо Ди Каприо) встречается со своими детьми, происходит в реальности.
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 Теги: Майкл Кейн, Начало

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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