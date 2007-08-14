Раздел: Культура
Бывший муж Лорак прокомментировал скандал в семье певицы
Юрий Фалеса прокомментировал драму в семье Ани Лорак
Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, продюсер Юрий Фалеса прокомментировал скандал с изменой в семье артистки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По его мнению, в этой ситуации звезде лучше простить Мурата Налчаджиоглу, с которым у нее есть общий ребенок. Интервью опубликовало издание "Собеседник".
"Я не слежу за их с Муратом отношениями, – говорит 57-летний Юрий Фалеса. – Это ведь их личная жизнь. Пусть они как хотят, так и живут. Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок".
Именно Юрий Фалеса был первым мужчиной в жизни Лорак. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет. Юрию до сих пор неприятно вспоминать, что их отношения с Каролиной прекратились из-за предательства артистки. Певица ушла от Фалесы, по уши влюбившись в футболиста Сергея Реброва. Сейчас Юрий и Ани не общаются.
"Мы с Каролиной так и не смогли друг друга простить за то, что все так вышло, я имею в виду предательство и все остальное, – продолжает продюсер. – На этом наше общение и закончилось. Мы не сошлись характерами, идеями. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будем общаться. Но я думаю, что она сама справится со всем этим. Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить. Поэтому все у них будет нормально, поверьте!".
Читайте также: Муж Ани Лорак прокомментировал скандал с изменой
Напомним, по словам очевидцев, Мурат и девушка по имени Яна в одном из киевских ночных клубов вели себя совсем как пара: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.
Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, продюсер Юрий Фалеса прокомментировал скандал с изменой в семье артистки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По его мнению, в этой ситуации звезде лучше простить Мурата Налчаджиоглу, с которым у нее есть общий ребенок. Интервью опубликовало издание "Собеседник".
"Я не слежу за их с Муратом отношениями, – говорит 57-летний Юрий Фалеса. – Это ведь их личная жизнь. Пусть они как хотят, так и живут. Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок".
Именно Юрий Фалеса был первым мужчиной в жизни Лорак. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет. Юрию до сих пор неприятно вспоминать, что их отношения с Каролиной прекратились из-за предательства артистки. Певица ушла от Фалесы, по уши влюбившись в футболиста Сергея Реброва. Сейчас Юрий и Ани не общаются.
"Мы с Каролиной так и не смогли друг друга простить за то, что все так вышло, я имею в виду предательство и все остальное, – продолжает продюсер. – На этом наше общение и закончилось. Мы не сошлись характерами, идеями. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будем общаться. Но я думаю, что она сама справится со всем этим. Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить. Поэтому все у них будет нормально, поверьте!".
Читайте также: Муж Ани Лорак прокомментировал скандал с изменой
Напомним, по словам очевидцев, Мурат и девушка по имени Яна в одном из киевских ночных клубов вели себя совсем как пара: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.
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