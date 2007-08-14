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Бывший муж Лорак прокомментировал скандал в семье певицы

Бывший муж Лорак прокомментировал скандал в семье певицыЮрий Фалеса прокомментировал драму в семье Ани Лорак

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, продюсер Юрий Фалеса прокомментировал скандал с изменой в семье артистки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По его мнению, в этой ситуации звезде лучше простить Мурата Налчаджиоглу, с которым у нее есть общий ребенок. Интервью опубликовало издание "Собеседник".

"Я не слежу за их с Муратом отношениями, – говорит 57-летний Юрий Фалеса. – Это ведь их личная жизнь. Пусть они как хотят, так и живут. Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок".

Именно Юрий Фалеса был первым мужчиной в жизни Лорак. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет. Юрию до сих пор неприятно вспоминать, что их отношения с Каролиной прекратились из-за предательства артистки. Певица ушла от Фалесы, по уши влюбившись в футболиста Сергея Реброва. Сейчас Юрий и Ани не общаются.

"Мы с Каролиной так и не смогли друг друга простить за то, что все так вышло, я имею в виду предательство и все остальное, – продолжает продюсер. – На этом наше общение и закончилось. Мы не сошлись характерами, идеями. Но я не исключаю, что всякое может быть в дальнейшем. Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будем общаться. Но я думаю, что она сама справится со всем этим. Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить. Поэтому все у них будет нормально, поверьте!".

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Напомним, по словам очевидцев, Мурат и девушка по имени Яна в одном из киевских ночных клубов вели себя совсем как пара: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.
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 Теги: Ани Лорак, измена

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Сегодня, 09:20 » Автор: Татьяна Ларина
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