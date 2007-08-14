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Киркоров объяснил свое высказывание о Лободе

Киркоров объяснил свое высказывание о ЛободеРоссийский артист прокомментировал недавний скандал

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал значение своих слов о творчестве украинской артистки Светланы Лободы. Она недавно разместила в Instagram отрывок интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором та рассказывает о волнении перед выходом на сцену и ощущении зала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Вот они, и все мои!" – говорит Пугачева о публике. Лобода провела параллели с собственными ощущениями. "До боли близко и знакомо", – написала она и сопроводила пост хештегами "мой зритель", "моя сцена", "моя жизнь".

Прошло не так много времени и Киркоров высказался под постом: "Знакомо... Надолго ли..." – написал он. Пользователи сети решили, что таким образом российская поп-звезда решил подколоть Лободу, якобы сомневаясь в том, что ее популярность будет настолько же длительной.

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"Всем пишущим, говорящим, думающим и не думающим, клевещущим заявляю: никогда ничего про эту женщину, про эту певицу, актрису, плохого в мыслях даже не имейте. Надолго ли у Светланы сейчас приоритеты сцены над приоритетами семьи?! Надолго ли?.. А вы враги и друзья думайте в меру своей испорченности, в меру того, что вы видите и слышите. Как я о ней могу сказать что-то плохое? Люблю, целую, обнимаю", – заявил певец на камеру.
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 Теги: Киркоров, Лобода

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Сегодня, 10:25 » Автор: Татьяна Ларина
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