Раздел: Культура
Фанаты раскритиковали снимок Насти Каменских в ванной
Звезда не учла один маленький, но очень важный момент
Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее возмутила сеть откровенным фото, "оконфузилась" в ванной комнате, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Артистка разместила в Instagram фотографию на фоне унитаза.
Подписчики звезды начали иронизировать в комментариях под снимком: "Замечательное фото на фоне унитаза", "Насть, а унитаз там зачем?", "Унитаз получился красиво", "Ой, кажется, получился маленький конфуз".
Читайте также: Фанаты жестко раскритиковали снимок Насти Каменских
Многие также обратили внимание на то, что Каменских еще больше похудела за последнее время и это выглядит болезненно: "Настя, у тебе анорексия. Очень жаль", "Какая-то страшненькая, худющая, кости торчат", "Неестественно худая. Это фотошоп". Но, стоит отметить, большинство поклонников звезды засыпали ее комплиментами: "Очень красивая", "Великолепная", "Симпатичная", "Богиня", "Ты – супер!".
Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее возмутила сеть откровенным фото, "оконфузилась" в ванной комнате, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Артистка разместила в Instagram фотографию на фоне унитаза.
Подписчики звезды начали иронизировать в комментариях под снимком: "Замечательное фото на фоне унитаза", "Насть, а унитаз там зачем?", "Унитаз получился красиво", "Ой, кажется, получился маленький конфуз".
Читайте также: Фанаты жестко раскритиковали снимок Насти Каменских
Многие также обратили внимание на то, что Каменских еще больше похудела за последнее время и это выглядит болезненно: "Настя, у тебе анорексия. Очень жаль", "Какая-то страшненькая, худющая, кости торчат", "Неестественно худая. Это фотошоп". Но, стоит отметить, большинство поклонников звезды засыпали ее комплиментами: "Очень красивая", "Великолепная", "Симпатичная", "Богиня", "Ты – супер!".
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