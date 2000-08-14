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Раздел: Культура  
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Фанаты раскритиковали снимок Насти Каменских в ванной

Фанаты раскритиковали снимок Насти Каменских в ваннойЗвезда не учла один маленький, но очень важный момент

Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее возмутила сеть откровенным фото, "оконфузилась" в ванной комнате, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Артистка разместила в Instagram фотографию на фоне унитаза.

Подписчики звезды начали иронизировать в комментариях под снимком: "Замечательное фото на фоне унитаза", "Насть, а унитаз там зачем?", "Унитаз получился красиво", "Ой, кажется, получился маленький конфуз".

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Многие также обратили внимание на то, что Каменских еще больше похудела за последнее время и это выглядит болезненно: "Настя, у тебе анорексия. Очень жаль", "Какая-то страшненькая, худющая, кости торчат", "Неестественно худая. Это фотошоп". Но, стоит отметить, большинство поклонников звезды засыпали ее комплиментами: "Очень красивая", "Великолепная", "Симпатичная", "Богиня", "Ты – супер!".

Фанаты раскритиковали снимок Насти Каменских в ванной
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 Теги: Настя Каменских, ванная комната

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Сегодня, 13:25 » Автор: Татьяна Ларина
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