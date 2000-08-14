Раздел: Культура
49-летняя Дженнифер Лопес поразила публику кокетливым нарядом
Для эфира на телевидении Дженнифер выбрала нежно-розовое укороченное платье
49-летняя Дженнифер Лопес и ее 43-летний бойфренд Алекс Родригес этим летом часто попадают в объективы папарацци. Не так давно пара вместе со своими детьми от разных браков отмечали день рождения певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
А вчера, 16 августа, они были замечены в Нью-Йорке, на выходе из студии вечернего шоу Джимми Фэллона, в котором Лопес была приглашенной звездой.
Для эфира на телевидении Дженнифер выбрала нежно-розовое укороченное платье с пышными рукавами и подолом Valentino, туфли Gucci на высоком каблуке в тон, стильный лук дополнили большие серьги-кольца и миниатюрная белая сумка Fendi.
Читайте также: Дженнифер Лопес покорила публику оригинальным нарядом
В то время как ее возлюбленный надел классический костюм темно-синего цвета, белую рубашку, темно-серый галстук и коричневые кожаные ботинки.
49-летняя Дженнифер Лопес и ее 43-летний бойфренд Алекс Родригес этим летом часто попадают в объективы папарацци. Не так давно пара вместе со своими детьми от разных браков отмечали день рождения певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
А вчера, 16 августа, они были замечены в Нью-Йорке, на выходе из студии вечернего шоу Джимми Фэллона, в котором Лопес была приглашенной звездой.
Для эфира на телевидении Дженнифер выбрала нежно-розовое укороченное платье с пышными рукавами и подолом Valentino, туфли Gucci на высоком каблуке в тон, стильный лук дополнили большие серьги-кольца и миниатюрная белая сумка Fendi.
Читайте также: Дженнифер Лопес покорила публику оригинальным нарядом
В то время как ее возлюбленный надел классический костюм темно-синего цвета, белую рубашку, темно-серый галстук и коричневые кожаные ботинки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
261
0
Также советуем посмотреть
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
Оставьте свой комментарий