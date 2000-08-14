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Раздел: Культура  
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49-летняя Дженнифер Лопес поразила публику кокетливым нарядом

49-летняя Дженнифер Лопес поразила публику кокетливым нарядомДля эфира на телевидении Дженнифер выбрала нежно-розовое укороченное платье

49-летняя Дженнифер Лопес и ее 43-летний бойфренд Алекс Родригес этим летом часто попадают в объективы папарацци. Не так давно пара вместе со своими детьми от разных браков отмечали день рождения певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

А вчера, 16 августа, они были замечены в Нью-Йорке, на выходе из студии вечернего шоу Джимми Фэллона, в котором Лопес была приглашенной звездой.

Для эфира на телевидении Дженнифер выбрала нежно-розовое укороченное платье с пышными рукавами и подолом Valentino, туфли Gucci на высоком каблуке в тон, стильный лук дополнили большие серьги-кольца и миниатюрная белая сумка Fendi.

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В то время как ее возлюбленный надел классический костюм темно-синего цвета, белую рубашку, темно-серый галстук и коричневые кожаные ботинки.
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 Теги: Дженнифер Лопес, наряд

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Сегодня, 14:00 » Автор: Татьяна Ларина
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