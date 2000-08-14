Раздел: Культура
В Сети появились результаты тестирования нового Motorola One
Появились результаты тестирования смартфона Motorola One, который станет представителем бюджетной категории мобильных устройств.
Устройство оснащено однокристальной системой Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Учитывая, что смартфон будет являться частью программы Android Onе, он получит девятую версию операционной системы Android из коробки или вскоре после своего появления на рынке.
В однопоточном режиме устройство набирает 876 балла, в многопоточном режиме результат составил 4299 баллов.
Читайте также: Опубликованы рендеры смартфона Motorola One
На этой неделе был представлен смартфон Motorola P30, который стал еще одним недорогим клоном iPhone X.
Устройство оснащено однокристальной системой Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Учитывая, что смартфон будет являться частью программы Android Onе, он получит девятую версию операционной системы Android из коробки или вскоре после своего появления на рынке.
В однопоточном режиме устройство набирает 876 балла, в многопоточном режиме результат составил 4299 баллов.
Читайте также: Опубликованы рендеры смартфона Motorola One
На этой неделе был представлен смартфон Motorola P30, который стал еще одним недорогим клоном iPhone X.
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