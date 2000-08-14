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В России пытаются найти компромат на известную певицу

В России пытаются найти компромат на известную певицуВ России пытаются довести, что артистка нарушала закон

В России пытаются найти компромат на известную певицу Лайму Вайкуле, которая недавно заявила, что не намерена выступать в Крыму ни за какие деньги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при главном управлении МВД России по Москве Александр Хаминский заявил изданию Starhit, что зарубежные артисты должны соблюдать определенные правила.

"Любому иностранному гражданину, работающему на территории РФ, нужно оформлять простую рабочую визу с указанием цели поездки, представлением в консульское учреждение МИД России контракта на выступление с достоверно указанной суммой вознаграждения, а также уплачивать налоги со всех гонораров, включая получаемые наличными", - сказал он.

По его словам, это касается также и бесплатных выступлений. В данный момент органы собирают фотографии и видеозаписи выступлений певицы в России, чтобы установить факт нарушения закона. Если они докажут, что она незаконно работала в РФ, ей грозит штраф и выдворение из страны.

"Максимум, чем рискует Лайма Вайкуле - это невозможность проведения выступлений в России в дальнейшем", - подчеркнул Хаминский.

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Напомним, легендарная исполнительница Лайма Вайкуле накануне сольного концерта в Киеве рассказала "Сегодня" о первой встрече с Пугачевой, отношении к деньгам, своем нестремлении эпатировать и угрызениях совести.
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 Теги: Лайма Вайкуле, Россия

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Сегодня, 18:20 » Автор: Татьяна Ларина
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