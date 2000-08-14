Раздел: Культура
Отец Меган Маркл шокировал новым заявлением
Отец Меган Маркл не прекращает выступать со скандальными заявлениями.
Королевская семья вновь оказалась в эпицентре скандальных новостей. Отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, назвав семью Ее Величества представителями какого-то культа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отец Меган Маркл не прекращает выступать со скандальными заявлениями о королевской семье. Вероятно, выступления мужчине полностью заменили ему работу, ведь за каждое общение с журналистами Томас Маркл, пожалуй, получает доволно неплохие суммы.
В издании The Sun появились очередные комментарии отца герцогини Сассекской, которые всколыхнули весь мир. Человек озвучил свою догадку, почему представители Кенсингтонского дворца не хотят с ним пообщаться. Кроме этого, Томас Маркл сделал шокирующее сравнение королевской семьи.
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"Они как сайентологи или герои романа "Степфордские жены". Если они слышат, что кто-то говорит что-нибудь – они закрывают двери. Они похожи на участников культа, как сайентологи, из-за своей скрытности. Они закрывают двери, задёргивают шторы, зажимают уши пальцами, чтобы им не приходилось слышать ничего. Возможно, у них даже есть секретные рукопожатия! Вы не сможете задавать им вопросы, если они сами не захотят ответить",– заявил Томас Маркл.
Королевская семья вновь оказалась в эпицентре скандальных новостей. Отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, назвав семью Ее Величества представителями какого-то культа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отец Меган Маркл не прекращает выступать со скандальными заявлениями о королевской семье. Вероятно, выступления мужчине полностью заменили ему работу, ведь за каждое общение с журналистами Томас Маркл, пожалуй, получает доволно неплохие суммы.
В издании The Sun появились очередные комментарии отца герцогини Сассекской, которые всколыхнули весь мир. Человек озвучил свою догадку, почему представители Кенсингтонского дворца не хотят с ним пообщаться. Кроме этого, Томас Маркл сделал шокирующее сравнение королевской семьи.
Читайте также: Отец Меган Маркл пожаловался на дочь
"Они как сайентологи или герои романа "Степфордские жены". Если они слышат, что кто-то говорит что-нибудь – они закрывают двери. Они похожи на участников культа, как сайентологи, из-за своей скрытности. Они закрывают двери, задёргивают шторы, зажимают уши пальцами, чтобы им не приходилось слышать ничего. Возможно, у них даже есть секретные рукопожатия! Вы не сможете задавать им вопросы, если они сами не захотят ответить",– заявил Томас Маркл.
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