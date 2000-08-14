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Раздел: Культура  
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис ГолливудаПочетное второе место заняла Анджелины Джоли.

Всмирно известное деловое издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых актрис 2018-го года. Первое место заняла прекрасная блондинка и красавица Скарлетт Йоханссон. Ее доход за прошедший год составил немыслимые 40,5 млн долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Как сообщил журнал, большую часть дохода Йоханссон принесло участие в съемках киноцикла "Мстители", основанного на комиксах Marvel.

В прошлом году на лидирующей позиции рейтинга популярных актрис по версии Forbes находилась Эмма Стоун, чей годовой доход составил 26 млн долларов. Но на этот раз Эмма не смогла попасть даже в первую десятку наиболее высокооплачиваемых актрис мира.

Почетное второе место заняла Анджелины Джоли, от которой Йоханссон "ушла" с приличным отрывом. Несмотря на неудачи в личной жизни и проблемы с свое нестабильным душевным состоянием, Джоли удалось заработать 28 млн долларов.

В течении нескольких лет многодетная мать Джоли отказывалась от регулярных кинопредложений, но с недавних пор она вернулась в кинематограф. Это не в последнюю очередь связано с ее экс-супругом Брэдом Питтом, который, по словам Анджелины, не торопится помогать их детям. Как утверждает хрупкая Джоли, ей приходится нести на себе это тяжелое бремя.

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Тройку лидеров завершила соперница, в прошлом, соперница Джоли - Дженнифер Энистон. Доход которой за прошедшие 12 месяцев составил 19,5 млн долларов. В последнее время Джен стала все реже появляться в сценах большого кино, однако, ее по-прежнему очень любят рекламодатели, которые с завидным постоянством делают актрисе очень выгодные предложения.
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 Теги: Forbes, Голливуд

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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