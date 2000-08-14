Маша Ефросинина осудила Оксану Марченко

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Известная украинская ведущая призналась, почему не видится с родственниками в Крыму.

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко на своей персональной страничке в популярной социальной сети «Facebook» предостерегла своих поклонников и читателей о употребления препарата, который способствует быстрому похудению. Популярная ведущая рассказала, что данное средство рекламируется в Интернете от ее имени.