Раздел: Культура
Маша Ефросинина осудила Оксану Марченко
Известная ведущая прокомментировала будущее участие Марченко в танцевальном шоу.
После того, как стало известно, что Оксана Марченко будет участвовать во втором сезоне шоу "Танцы со звездами", в сети стали активно это обсуждают. Многие были возмущены, что ведущую пригласили в проект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Маша Ефросинина, которая также участвует в проекте, призналась - ей постоянно пишут с просьбой прокомментировать участие Марченко. Чтобы поставить все точки над "i", ведущая оставила большой пост в своем блоге.
"За эту неделю мне поступили десятки звонков от прессы. Вопросы ко мне артикулируются преимущественно такие: "Как вы относитесь к участию г-жи Марченко в шоу?" и "Почему Вы не откажетесь от участия сами, дабы поддержать всю протестующую патриотическую общественность?". Чтобы мои слова не перекрутили, озвучу свою позицию этим постом!" - начала Маша.
"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране", - отметила Маша Ефросинина.
Читайте также: Папарацци сфотографировали располневшую Еву Лонгорию
"Приняв решение участвовать в шоу, я пришла в прекрасный и светлый проект. Пришла соревноваться честно и показывать все, на что способна. Я пришла за исполнением моей мечты - ТАНЦЕВАТЬ! Я очень хотела стать частью потрясающего шоу и вместе с ним дарить зрителю положительные эмоции и радость! Во всем мире формат «Танцев со звездами» не является ареной для политических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас. Однако я всё-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью!" - написала ведущая.
После того, как стало известно, что Оксана Марченко будет участвовать во втором сезоне шоу "Танцы со звездами", в сети стали активно это обсуждают. Многие были возмущены, что ведущую пригласили в проект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Маша Ефросинина, которая также участвует в проекте, призналась - ей постоянно пишут с просьбой прокомментировать участие Марченко. Чтобы поставить все точки над "i", ведущая оставила большой пост в своем блоге.
"За эту неделю мне поступили десятки звонков от прессы. Вопросы ко мне артикулируются преимущественно такие: "Как вы относитесь к участию г-жи Марченко в шоу?" и "Почему Вы не откажетесь от участия сами, дабы поддержать всю протестующую патриотическую общественность?". Чтобы мои слова не перекрутили, озвучу свою позицию этим постом!" - начала Маша.
"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране", - отметила Маша Ефросинина.
Читайте также: Папарацци сфотографировали располневшую Еву Лонгорию
"Приняв решение участвовать в шоу, я пришла в прекрасный и светлый проект. Пришла соревноваться честно и показывать все, на что способна. Я пришла за исполнением моей мечты - ТАНЦЕВАТЬ! Я очень хотела стать частью потрясающего шоу и вместе с ним дарить зрителю положительные эмоции и радость! Во всем мире формат «Танцев со звездами» не является ареной для политических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас. Однако я всё-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью!" - написала ведущая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
9
0
Также советуем посмотреть
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
Оставьте свой комментарий