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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина осудила Оксану Марченко

Маша Ефросинина осудила Оксану Марченко Известная ведущая прокомментировала будущее участие Марченко в танцевальном шоу.

После того, как стало известно, что Оксана Марченко будет участвовать во втором сезоне шоу "Танцы со звездами", в сети стали активно это обсуждают. Многие были возмущены, что ведущую пригласили в проект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Маша Ефросинина, которая также участвует в проекте, призналась - ей постоянно пишут с просьбой прокомментировать участие Марченко. Чтобы поставить все точки над "i", ведущая оставила большой пост в своем блоге.

"За эту неделю мне поступили десятки звонков от прессы. Вопросы ко мне артикулируются преимущественно такие: "Как вы относитесь к участию г-жи Марченко в шоу?" и "Почему Вы не откажетесь от участия сами, дабы поддержать всю протестующую патриотическую общественность?". Чтобы мои слова не перекрутили, озвучу свою позицию этим постом!" - начала Маша.

"К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране", - отметила Маша Ефросинина.

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"Приняв решение участвовать в шоу, я пришла в прекрасный и светлый проект. Пришла соревноваться честно и показывать все, на что способна. Я пришла за исполнением моей мечты - ТАНЦЕВАТЬ! Я очень хотела стать частью потрясающего шоу и вместе с ним дарить зрителю положительные эмоции и радость! Во всем мире формат «Танцев со звездами» не является ареной для политических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас. Однако я всё-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью!" - написала ведущая.
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 Теги: Маша Ефросинина, Оксана Марченко

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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