» » Папарацци заметили невесту Джастина Бибера в ресторане
Раздел: Культура  
0

Папарацци заметили невесту Джастина Бибера в ресторане

Папарацци заметили невесту Джастина Бибера в ресторане Хейли Болдуин выходила из заведения с подругами.

Выходные Хейли Болдуин провела со своим женихом Джастином Бибером в родном для него Онтарио в Канаде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

А на днях была замечена на ужине с подругами в Нью-Йорке. Девушки выходили из итальянского ресторана Cipriani Downtown, когда их успели сфотографировать папарацци.

Хейли выглядела счастливой и отдохнувшей и постоянно улыбалась.

Читайте также: Маша Ефросинина осудила Оксану Марченко

Для ужина она выбрала минималистичный образ: маленькое черное платье и замшевые мюли.

Папарацци заметили невесту Джастина Бибера в ресторане
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Хейли Болдуин, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     112
     0

Похожие новости по теме

Джастин Бибер прогулялся с будущей женой в странном наряде Джастин Бибер прогулялся с будущей женой в странном наряде

На Хейли Болдуин была надета большая мужская рубашка.

Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту Папарацци сфотографировали Джастина Бибера, целующего невесту

Пара недавно объявила о помолвке.

Хейли Болдуин показала, как выглядела в детстве Хейли Болдуин показала, как выглядела в детстве

21-летняя модель опубликовала снимок в Инстаграме.

Хейли Болдуин обнажилась для мужского журнала Хейли Болдуин обнажилась для мужского журнала

20-летняя модель Хейли Болдуин украсила страницы нового выпуска журнала Maxim.

Джастин Бибер рассекретил свой роман с Хейли Болдуин Джастин Бибер рассекретил свой роман с Хейли Болдуин

Певец взбудоражил Instagram откровенным снимком поцелуя с Хейли Болдуин.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх