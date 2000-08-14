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Раздел: Культура  
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"Океан Эльзы" прокомментировал слухи об уходе участника

"Океан Эльзы" прокомментировал слухи об уходе участника Милош Елич не собирается покидать группу.

В украинской группе Океан Эльзы подтвердили информацию о том, что уход клавишника оказался фейковым "вбросом", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УРА-Информ.

Так, в небольшом уведомлении сам Елин написал, что не стоит следовать "одноразовым" и дешевым новостям, которые публикуются на различных "сомнительных" новостных лентах.

"Пример обычного фейка. Милош Елич был и есть клавишником "Океан Эльзы". Точка", - указано в комментарии.

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Ранее в сети появилась информация о том, что Елич покинул Океан Эльзы и это подтверждает и запись нового сингла группы Скільки нас, который был создан без его участия.
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 Теги: Океан Эльзы, Милош Елич

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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