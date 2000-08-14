"Океан Эльзы" прокомментировал слухи об уходе участника

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Слова благодарности президент выразил на своей странице в Facebook.

Популярная украинская рок-группы «Океан эльзы», которая дала концерт в российском городе «Саратов», была оштрафована за незаконную трудовую деятельность. Такая информация появилась сегодня на официальном сайте регионального управления Федеральной миграционной службы.