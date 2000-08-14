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Раздел: Культура  
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Кортни Кардашьян рассказала о причинах расставания с бойфрендом

Кортни Кардашьян рассказала о причинах расставания с бойфрендом Несмотря на расставания, бывшая пара осталась друзьями.

Не так давно светская львица заявила, что официально рассталась с 25-летним Юнесом Бенджимой. Несмотря на то, что первые слухи появились еще 9 августа, знаменитости длительное время скрывали статус отношений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Выяснилось, молодой манекенщик провел время с темпераментной брюнеткой, не сказав об этом Кортни. При этом сам уроженец Марокко неоднократно критиковал возлюбленную, осуждая ее экстравагантные наряды, пикантные фотоснимки в социальной сети, а также излишне раскрепощенное поведение. Ведь, по словам самого Юнеса, он является представителем глубоко религиозной семьи, а светская львица позорит его честь.

Многодетная мать на протяжении длительного времени отказывалась от интервью, но сегодня брюнетка впервые прокомментировала разрыв. Светская львица призналась, что не жалеет о романе с Бенджимой, а также рада тому, что избавилась от оков обязательств, поскольку экс-бойфренд непрерывно контролировал избранницу.

Также звезда реалити-шоу забрала все подарки, сделанные бывшему любовнику, а теперь отправилась в отпуск. Выяснилось, что Кортни ежедневно принимает солнечные ванны, отгородив себя от Интернета, СМИ и общения с общими друзьями.

Также представительница семьи Кардашьян призналась, что нынешний разрыв не является болезненным. Ведь ранее многодетная мать пережила развод с отцом общих наследников. Тогда выяснилось, что популярный телеведущий изменял брюнетке на протяжении нескольких лет.

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Кстати, сейчас Скотт поддержал экс-супругу, а также заявил, что Бенджима не является достойным бойфрендом для наследницы многомиллионного состояния. Кроме того экс-партнеры поддерживают дружеские отношения, а также совместно воспитывают 3-х детей.

Кортни Кардашьян рассказала о причинах расставания с бойфрендом
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 Теги: Кортни Кардашьян, расставание

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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