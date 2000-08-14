Раздел: Культура
Располневшая Селена Гомес сфотографировалась в бикини
Девушка отдыхает с друзьями.
Не так давно Джастин Бибер отложил свадьбу с Хейли Болдуин. Стало известно, что влюбленные намерены принять участие в ряде проектов, однако сейчас знаменитостям не удается отыскать свободное время для планирования праздничного мероприятия. Кстати, многие поклонники канадского поп-исполнителя предположили, что истинная причина отмены свадьбы заключается в другом. По их мнению, музыкант пытается возобновить отношения с Селеной Гомес. Но, несмотря на то, что знаменитости были вместе на протяжении нескольких лет, сейчас исполнительница хита «Same Old Love» разорвала все контакты с экс-бойфрендом, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Тем не менее американская певица не страдает от одиночества. Стало известно, что популярная брюнетка отправилась в круиз на яхте. Также Селена уже опубликовала ряд пикантных фото на своей странице в социальной сети Инстаграм. Примечательно, что Гомес не упустила возможность похвастаться сногсшибательными формами, а также выгодно подчеркнула фигуру, надев пикантный раздельный купальник с тропическим принтом. Поклонники моментально оценили внешние данные Селены, написав множество положительных комментариев под снимком.
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Кстати, американка отдыхает на Калифорнийском побережье с близкими друзьями. При этом Джастин также прибыл в Лос-Анджелес, где с недавнего времени проживает с новоиспеченной невестой. Напомним, ранее влюбленные посетили Нью-Йорк, где провели несколько недель. Однако поклонники музыканта подозревают, что такая смена маршрута связана с личными переживаниями Бибера. Ведь канадец буквально следует по пятам за бывшей избранницей. При этом сама брюнетка не намерена возобновлять отношения с экс-бойфрендом, а также не верит в искренность его чувств к Болдуин.
Не так давно Джастин Бибер отложил свадьбу с Хейли Болдуин. Стало известно, что влюбленные намерены принять участие в ряде проектов, однако сейчас знаменитостям не удается отыскать свободное время для планирования праздничного мероприятия. Кстати, многие поклонники канадского поп-исполнителя предположили, что истинная причина отмены свадьбы заключается в другом. По их мнению, музыкант пытается возобновить отношения с Селеной Гомес. Но, несмотря на то, что знаменитости были вместе на протяжении нескольких лет, сейчас исполнительница хита «Same Old Love» разорвала все контакты с экс-бойфрендом, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Тем не менее американская певица не страдает от одиночества. Стало известно, что популярная брюнетка отправилась в круиз на яхте. Также Селена уже опубликовала ряд пикантных фото на своей странице в социальной сети Инстаграм. Примечательно, что Гомес не упустила возможность похвастаться сногсшибательными формами, а также выгодно подчеркнула фигуру, надев пикантный раздельный купальник с тропическим принтом. Поклонники моментально оценили внешние данные Селены, написав множество положительных комментариев под снимком.
Читайте также: Ким Кардашьян подвел откровенный наряд
Кстати, американка отдыхает на Калифорнийском побережье с близкими друзьями. При этом Джастин также прибыл в Лос-Анджелес, где с недавнего времени проживает с новоиспеченной невестой. Напомним, ранее влюбленные посетили Нью-Йорк, где провели несколько недель. Однако поклонники музыканта подозревают, что такая смена маршрута связана с личными переживаниями Бибера. Ведь канадец буквально следует по пятам за бывшей избранницей. При этом сама брюнетка не намерена возобновлять отношения с экс-бойфрендом, а также не верит в искренность его чувств к Болдуин.
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