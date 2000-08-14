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Известная голливудская актриса обручилась с певцом

Известная голливудская актриса обручилась с певцомПара устроила традиционную индийскую церемонию.

Актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас обручились в Индии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Церемония прошла в одном из старых храмов Мумбаи. Индийская актриса Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас получили благословение родителей перед свадьбой. Пара, о романе которой стало известно три месяца назад, обручилась в Мумбаи.

Еще один из братьев Джонасов встретил свою судьбу. Вслед за Джо Джонасом, который обручился с Софи Тернер осенью прошлого года, статусом жениха обзавелся Ник Джонас. Накануне он официально сообщил о помолвке с Приянкой Чопрой.

Церемония, которую в Индии называют ашир-вад, прошла в старинном храме в Мумбаи. Предложение руки и сердца 25-летний певец сделал 36-летней актрисе в день её рождения, 18 июля.

Согласно традициям Индии, от помолвки до свадьбы проходит около двух месяцев, поэтому церемония бракосочетания состоится уже этой осенью!

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Братья Ника - 29-летний Джо и 30-летний Кевин - в Мумбаи не поехали, но первыми поздравили жениха и невесту в соцсетях. Напомним, ранее Ник встречался с Оливией Калпо и Кейт Хадсон, а Приянка - с индийскими актерами Шахидом Капуром и Арманом Бевея.

Известная голливудская актриса обручилась с певцом
Известная голливудская актриса обручилась с певцом
Известная голливудская актриса обручилась с певцом
Известная голливудская актриса обручилась с певцом
Известная голливудская актриса обручилась с певцом
Известная голливудская актриса обручилась с певцом
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 Теги: Приянка Чопра

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Сегодня, 13:32 » Автор: Анна Мартынова
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