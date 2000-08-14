Раздел: Культура
Кендалл Дженнер похвалилась пышными формами
Девушка сфотографировалась в купальнике.
22-летняя представительница семьи Кардашьян является востребованной манекенщицей. Не секрет, что юная брюнетка успела заработать около 18 миллионов долларов, а также стать лицом знаменитого бренда нижнего белья «Victoria’s Secret». Тем не менее, многие поклонники уверенны, что звезда реалити-шоу обрела признание и славу в сфере высокой моды благодаря влиянию матери, а также популярности старших сестер. Но брюнетка продолжает доказывать, что достойна звания супермодели. Поэтому звезда реалити-шоу опубликовала серию пикантных фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Кендалл надела облегающее бикини насыщенного золотисто-зеленого оттенка, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру манекенщицы. Кстати, Дженнер позировала на фоне пляжа, но отдельного внимания заслуживает наряд юной брюнетки. Не секрет, что вчера Ким Кардашьян похвасталась пикантными формами в оригинальном наряде подобного оттенка, посетив вечеринку в Малибу. Похоже, знаменитые сестры активно вводят новый тренд. Кстати, это не первое весомое влияние представительниц клана Кардашьян на мировую моду.
Читайте также: Надя Дорофеева показала видео со съемок клипа с Монатиком
Например, ранее возлюбленная Канье Уэста приобщила представительниц прекрасного пола к контурированию лица, а также привила любовь к облегающим велосипедкам, укороченным топам и спортивным бюстгальтерам. А 21-летняя Кайли Дженнер заработала около 900 миллионов долларов, продавая косметические средства под собственным брендом. Кстати, благодаря юной предпринимательнице сегодня по-прежнему актуальны тени с обилием блесток, матовые жидкие помады, а также хайлайтеры. При этом молодая мама превзошла всех родственниц, заработав наибольшую сумму всего за 3 года.
22-летняя представительница семьи Кардашьян является востребованной манекенщицей. Не секрет, что юная брюнетка успела заработать около 18 миллионов долларов, а также стать лицом знаменитого бренда нижнего белья «Victoria’s Secret». Тем не менее, многие поклонники уверенны, что звезда реалити-шоу обрела признание и славу в сфере высокой моды благодаря влиянию матери, а также популярности старших сестер. Но брюнетка продолжает доказывать, что достойна звания супермодели. Поэтому звезда реалити-шоу опубликовала серию пикантных фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Кендалл надела облегающее бикини насыщенного золотисто-зеленого оттенка, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру манекенщицы. Кстати, Дженнер позировала на фоне пляжа, но отдельного внимания заслуживает наряд юной брюнетки. Не секрет, что вчера Ким Кардашьян похвасталась пикантными формами в оригинальном наряде подобного оттенка, посетив вечеринку в Малибу. Похоже, знаменитые сестры активно вводят новый тренд. Кстати, это не первое весомое влияние представительниц клана Кардашьян на мировую моду.
Читайте также: Надя Дорофеева показала видео со съемок клипа с Монатиком
Например, ранее возлюбленная Канье Уэста приобщила представительниц прекрасного пола к контурированию лица, а также привила любовь к облегающим велосипедкам, укороченным топам и спортивным бюстгальтерам. А 21-летняя Кайли Дженнер заработала около 900 миллионов долларов, продавая косметические средства под собственным брендом. Кстати, благодаря юной предпринимательнице сегодня по-прежнему актуальны тени с обилием блесток, матовые жидкие помады, а также хайлайтеры. При этом молодая мама превзошла всех родственниц, заработав наибольшую сумму всего за 3 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
304
0
Также советуем посмотреть
- Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
- «Пешеходный переполз»: в Крыму видели нелепый дорожный знак
- Сеть насмешила первая встреча щенка и попугая
- Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУ
- Елисейский дворец может «трудоустроить» несколько котов
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Оставьте свой комментарий