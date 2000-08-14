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Раздел: Культура  
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Кендалл Дженнер похвалилась пышными формами

Кендалл Дженнер похвалилась пышными формамиДевушка сфотографировалась в купальнике.

22-летняя представительница семьи Кардашьян является востребованной манекенщицей. Не секрет, что юная брюнетка успела заработать около 18 миллионов долларов, а также стать лицом знаменитого бренда нижнего белья «Victoria’s Secret». Тем не менее, многие поклонники уверенны, что звезда реалити-шоу обрела признание и славу в сфере высокой моды благодаря влиянию матери, а также популярности старших сестер. Но брюнетка продолжает доказывать, что достойна звания супермодели. Поэтому звезда реалити-шоу опубликовала серию пикантных фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Кендалл надела облегающее бикини насыщенного золотисто-зеленого оттенка, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру манекенщицы. Кстати, Дженнер позировала на фоне пляжа, но отдельного внимания заслуживает наряд юной брюнетки. Не секрет, что вчера Ким Кардашьян похвасталась пикантными формами в оригинальном наряде подобного оттенка, посетив вечеринку в Малибу. Похоже, знаменитые сестры активно вводят новый тренд. Кстати, это не первое весомое влияние представительниц клана Кардашьян на мировую моду.

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Например, ранее возлюбленная Канье Уэста приобщила представительниц прекрасного пола к контурированию лица, а также привила любовь к облегающим велосипедкам, укороченным топам и спортивным бюстгальтерам. А 21-летняя Кайли Дженнер заработала около 900 миллионов долларов, продавая косметические средства под собственным брендом. Кстати, благодаря юной предпринимательнице сегодня по-прежнему актуальны тени с обилием блесток, матовые жидкие помады, а также хайлайтеры. При этом молодая мама превзошла всех родственниц, заработав наибольшую сумму всего за 3 года.

Кендалл Дженнер похвалилась пышными формами
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 Теги: Кендалл Дженнер, купальник

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Сегодня, 16:23 » Автор: Анна Мартынова
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