Раздел: Культура
Светлана Тарабарова очаровала совместным фото с мамой
Звезда показала фото, сделанные с ее мамой.
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая ждет появления первенца, очаровывает милыми снимками на своей Instagram-странице.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Светлана Тарабарова вот-вот впервые станет мамой. От беременности звезда получает удовольствие, что видно на волшебных фотографиях из ее блога. Певица активно показывает свои будни, демонстрируя округлившийся живот.
Недавние фото Светланы Тарабаровой поразили сеть. Звезда позировала перед камерой в летнем платье с темно-синим орнаментом. Светлана Тарабарова заплела волосы в будничную прическу и отказалась от макияжа. В таком обыденном образе она была очень похожа на свою маму, которая на снимке стояла рядом с дочерью.
Читайте также: Светлана Тарабарова впервые прокомментировала свою беременность
"Мама – бесценный воспитатель молодых людей нашего мира по зову сердца и уже 45 лет подряд отдает всю себя, воспитала не одно поколение! Она всегда краснеет и удивляется чуду, как ребенок! Люблю невероятно... Мечтаю быть похожей не нее со своими детьми!" – прокомментировала фото артистка.
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая ждет появления первенца, очаровывает милыми снимками на своей Instagram-странице.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Светлана Тарабарова вот-вот впервые станет мамой. От беременности звезда получает удовольствие, что видно на волшебных фотографиях из ее блога. Певица активно показывает свои будни, демонстрируя округлившийся живот.
Недавние фото Светланы Тарабаровой поразили сеть. Звезда позировала перед камерой в летнем платье с темно-синим орнаментом. Светлана Тарабарова заплела волосы в будничную прическу и отказалась от макияжа. В таком обыденном образе она была очень похожа на свою маму, которая на снимке стояла рядом с дочерью.
Читайте также: Светлана Тарабарова впервые прокомментировала свою беременность
"Мама – бесценный воспитатель молодых людей нашего мира по зову сердца и уже 45 лет подряд отдает всю себя, воспитала не одно поколение! Она всегда краснеет и удивляется чуду, как ребенок! Люблю невероятно... Мечтаю быть похожей не нее со своими детьми!" – прокомментировала фото артистка.
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