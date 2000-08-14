Раздел: Культура
Уилл Смит собирается совершить безумный поступок
Составить компанию актер предложил одному из своих фанатов.
В честь дня рождения актер планирует прыгнуть с вертолета прямо в пропасть Гранд-Каньона, будучи привязанным ногами к специальному канату.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Сделает это Уилл Смит в рамках благотворительного челенджа Global Citizen, а составить компанию актер предложил одному из своих фанатов. Побороться за эту возможность можно, приняв участие в конкурсе, подробности которого Уилл объявил на своем YouTube-канале.
К слову, чтобы получить шанс встретиться с актером в столь необычных условиях, необходимо зарегистрироваться на специализированном сайте и сделать пожертвование в размере 10 долларов. Вырученные средства будут направлены для пропагандистской работы Global Citizen по вопросам образования.
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Победителю будет оплачен перелет, проживание, а также он сможет пообщаться с именинником и его семьей, которая в этот день будет рядом с ним. Заявки на участие принимаются до 10 сентября, а результаты будут объявлены 21 сентября. Сам прыжок и трансляция под название Will Smith: The Jump состоится 25 сентября.
В честь дня рождения актер планирует прыгнуть с вертолета прямо в пропасть Гранд-Каньона, будучи привязанным ногами к специальному канату.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Сделает это Уилл Смит в рамках благотворительного челенджа Global Citizen, а составить компанию актер предложил одному из своих фанатов. Побороться за эту возможность можно, приняв участие в конкурсе, подробности которого Уилл объявил на своем YouTube-канале.
К слову, чтобы получить шанс встретиться с актером в столь необычных условиях, необходимо зарегистрироваться на специализированном сайте и сделать пожертвование в размере 10 долларов. Вырученные средства будут направлены для пропагандистской работы Global Citizen по вопросам образования.
Читайте также: Уилл Смит провел свидание с роботом Софией. Видео
Победителю будет оплачен перелет, проживание, а также он сможет пообщаться с именинником и его семьей, которая в этот день будет рядом с ним. Заявки на участие принимаются до 10 сентября, а результаты будут объявлены 21 сентября. Сам прыжок и трансляция под название Will Smith: The Jump состоится 25 сентября.
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