Раздел: Культура
Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном
Ребенок появился на свет 19 июня.
Американская актриса и модель, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, которая недавно впервые стала матерью, поделилась новыми фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Трогательные кадры молодая мама обнародовала в своем Instagram. На одном из снимков актриса держит на руках крошечного Сантьяго Энрике и счастливо улыбается.
"Санти уже наслаждается шутками мамы", - подписала она забавный кадр. На другом фото счастливая мама нежно целует в щеку своего спящего кроху.
Напомним, 43-летняя Ева Лонгория и ее супруг 50-летний Хосе Бастон стали родителями 19 июня. Это первый ребенок для актрисы и четвертый для мексиканского бизнесмена, который уже является отцом Натальи, Хосе Антонио и Марианы от первого брака с Натальей Эсперон. Ева и Хосе поженились в 2016 году.
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Отметим, что в долгий декрет Лонгория решила не уходить. Недавно состоялся ее первый выход в свет после рождения малыша.
Американская актриса и модель, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, которая недавно впервые стала матерью, поделилась новыми фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Трогательные кадры молодая мама обнародовала в своем Instagram. На одном из снимков актриса держит на руках крошечного Сантьяго Энрике и счастливо улыбается.
"Санти уже наслаждается шутками мамы", - подписала она забавный кадр. На другом фото счастливая мама нежно целует в щеку своего спящего кроху.
Напомним, 43-летняя Ева Лонгория и ее супруг 50-летний Хосе Бастон стали родителями 19 июня. Это первый ребенок для актрисы и четвертый для мексиканского бизнесмена, который уже является отцом Натальи, Хосе Антонио и Марианы от первого брака с Натальей Эсперон. Ева и Хосе поженились в 2016 году.
Читайте также: Кортни Кардашьян рассказала о причинах расставания с бойфрендом
Отметим, что в долгий декрет Лонгория решила не уходить. Недавно состоялся ее первый выход в свет после рождения малыша.
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