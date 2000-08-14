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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном

Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном Ребенок появился на свет 19 июня.

Американская актриса и модель, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, которая недавно впервые стала матерью, поделилась новыми фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Трогательные кадры молодая мама обнародовала в своем Instagram. На одном из снимков актриса держит на руках крошечного Сантьяго Энрике и счастливо улыбается.

"Санти уже наслаждается шутками мамы", - подписала она забавный кадр. На другом фото счастливая мама нежно целует в щеку своего спящего кроху.

Напомним, 43-летняя Ева Лонгория и ее супруг 50-летний Хосе Бастон стали родителями 19 июня. Это первый ребенок для актрисы и четвертый для мексиканского бизнесмена, который уже является отцом Натальи, Хосе Антонио и Марианы от первого брака с Натальей Эсперон. Ева и Хосе поженились в 2016 году.

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Отметим, что в долгий декрет Лонгория решила не уходить. Недавно состоялся ее первый выход в свет после рождения малыша.

Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном
Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном
Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном
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 Теги: Ева Лонгория, ребенок

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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