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Светлана Лобода рассказала, на кого похожа ее дочь

Светлана Лобода рассказала, на кого похожа ее дочь Певица снялась в фотосессии с ребенком.

Несмотря на то, что Светлана Лобода лишь в конце мая во второй раз стала мамой, сейчас она успевает все: и на концертах выступать, и клипы снимать, и проводить время с детьми, и даже сниматься в фотосессиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

К примеру, совсем недавно певица снялась для глянцевого издания GQ, и на некоторых снимках даже появилась маленькая Тильда. В интервью журналу артистка рассказала о новорожденной дочери, в частности, объяснив, почему выбрала именно такое имя для ребенка.

"Имя дочке я выбрала уже после ее рождения. Я хотела увидеть малышку, познакомиться с ней и только тогда дать имя. Ведь оно во многом определяет судьбу. Дождались ее появления на свет, чтобы спросить у дочки, согласна ли она быть Тильдой. Она была согласна", - рассказала о выборе имени для дочери певица.

Также Светлана призналась, что дочь на нее мало похожа и больше пошла в своего папу. Впрочем, об отце девочки Лобода по-прежнему не говорит.

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"Она не очень на меня похожа. Больше она похожа на папу. Малышка, слава Богу, спокойная, ну, насколько это понятие вообще применимо к детям до года. Но я все равно сплю очень мало, потому что сразу после родов вошла в активный рабочий график. Два дня на гастролях, после мчусь домой, к детям. Сложновато пока, но ничего, справимся. Зато какое счастье - семья стала больше, жить веселее!" - откровенничает Светлана Лобода.

Светлана Лобода рассказала, на кого похожа ее дочь
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 Теги: Светлана Лобода, дочь

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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