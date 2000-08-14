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Раздел: Культура  
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Селена Гомес показала новую татуировку

Селена Гомес показала новую татуировку Певица сделала одинаковые тату со своей подругой.

Селене Гомес не везет в личной жизни, зато ей повезло с друзьями: они устраивают ей сюрпризы на день рождения, поддерживают в трудные периоды жизни, а одна из близких подруг, актриса Франсия Рейса, даже пожертвовала певице свою почку, когда у нее обострилась волчанка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

И Селена своими друзьями очень дорожит. Вчера, например, они вчетвером отмечали день рождения Кортни Берри, одной из близких подруг Гомес. Кортни - Instagram-блоггер из более 300 000 подписчиков, и именно она путешествовала вместе с Селеной в рамках ее тура «Revival Tour» в 2016 году.

И эта вечеринка теперь запомнится им навсегда! В прямом смысле этого слова.

Селена и ее подруги: Ракель Стивенс, Эшли Кук и именинница Кортни, сделали себе одинаковые татуировки - число «4»! Об этом певица рассказала в Instagram.

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«4, так как эти женщины оставались рядом со мной в течение 7 лет (Эшли Кук 12 лет). 4, потому что вы четверо со мной до конца моей жизни. Я люблю вас. Вы все вдохновляете меня быть лучше, сильнее, ближе к Богу, и мы уже прожили самую сумасшедшую историю вместе», - написала она.

Селена Гомес показала новую татуировку
Селена Гомес показала новую татуировку
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 Теги: Селена Гомес, татуировки

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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