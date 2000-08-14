Раздел: Культура
Селена Гомес показала новую татуировку
Певица сделала одинаковые тату со своей подругой.
Селене Гомес не везет в личной жизни, зато ей повезло с друзьями: они устраивают ей сюрпризы на день рождения, поддерживают в трудные периоды жизни, а одна из близких подруг, актриса Франсия Рейса, даже пожертвовала певице свою почку, когда у нее обострилась волчанка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
И Селена своими друзьями очень дорожит. Вчера, например, они вчетвером отмечали день рождения Кортни Берри, одной из близких подруг Гомес. Кортни - Instagram-блоггер из более 300 000 подписчиков, и именно она путешествовала вместе с Селеной в рамках ее тура «Revival Tour» в 2016 году.
И эта вечеринка теперь запомнится им навсегда! В прямом смысле этого слова.
Селена и ее подруги: Ракель Стивенс, Эшли Кук и именинница Кортни, сделали себе одинаковые татуировки - число «4»! Об этом певица рассказала в Instagram.
Читайте также: Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном
«4, так как эти женщины оставались рядом со мной в течение 7 лет (Эшли Кук 12 лет). 4, потому что вы четверо со мной до конца моей жизни. Я люблю вас. Вы все вдохновляете меня быть лучше, сильнее, ближе к Богу, и мы уже прожили самую сумасшедшую историю вместе», - написала она.
Селене Гомес не везет в личной жизни, зато ей повезло с друзьями: они устраивают ей сюрпризы на день рождения, поддерживают в трудные периоды жизни, а одна из близких подруг, актриса Франсия Рейса, даже пожертвовала певице свою почку, когда у нее обострилась волчанка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
И Селена своими друзьями очень дорожит. Вчера, например, они вчетвером отмечали день рождения Кортни Берри, одной из близких подруг Гомес. Кортни - Instagram-блоггер из более 300 000 подписчиков, и именно она путешествовала вместе с Селеной в рамках ее тура «Revival Tour» в 2016 году.
И эта вечеринка теперь запомнится им навсегда! В прямом смысле этого слова.
Селена и ее подруги: Ракель Стивенс, Эшли Кук и именинница Кортни, сделали себе одинаковые татуировки - число «4»! Об этом певица рассказала в Instagram.
Читайте также: Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном
«4, так как эти женщины оставались рядом со мной в течение 7 лет (Эшли Кук 12 лет). 4, потому что вы четверо со мной до конца моей жизни. Я люблю вас. Вы все вдохновляете меня быть лучше, сильнее, ближе к Богу, и мы уже прожили самую сумасшедшую историю вместе», - написала она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
36
0
Также советуем посмотреть
- Заядлые модники в подборке уморительных фоток
- Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
- Отец создает невероятно смешные портреты своей семьи
- Невероятно смешные селфи животных
- Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
- Уморительные доказательства того, что зоопарк – невероятно веселое место
- Порошенко подписал закон против рейдерства земель
- Британка нашла забавный повод подать в суд на брачное агентство
- Путин насмешил Сеть танцем на свадьбе
- Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
- «Пешеходный переполз»: в Крыму видели нелепый дорожный знак
- Сеть насмешила первая встреча щенка и попугая
- Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУ
- Елисейский дворец может «трудоустроить» несколько котов
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
Оставьте свой комментарий