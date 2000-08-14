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Раздел: Культура  
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Бывшая солистка "ВИА Гра" показала фото после тренировки

Бывшая солистка "ВИА Гра" показала фото после тренировки Надежда Мейхер поделилась снимком в социальной сети.

Не успела Надя Мейхер вернуться из отпуска, как приступила к тренировкам в зале и своим любимым занятиям балетом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

На своей странице в соцсети Мейхер опубликовала снимок, сделанный после одной из таких тренировок.

На ней обтягивающая белая майка на тонких бретельках, под которой черное нижнее белье. На лице нет макияжа, а на шее висит кулон.

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«Мокрющие волосы, красное лицо, трясущиеся руки, ноги, измученное, но в глубине души, очень счастливое лицо... нет, я не попала пьяной под ночной град и ливень в моем родном Киеве. Виной тому занятия балетом, очень продуктивные», - написала в подписи под снимком звезда.

Бывшая солистка "ВИА Гра" показала фото после тренировки
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 Теги: Надежда Мейхер, ВИА Гра, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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