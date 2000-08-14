Бывшая солистка "ВИА Гра" показала фото после тренировки

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Надежда Мейхер сейчас занята на съемках многосерийного фильма Оксаны Байрак под названием «Ничего не случается дважды».

В последнее время Надежда Мейхер не часто баловала поклонников новыми снимками.

Известная телеведущая, певица и бывшая солистка группы «ВИА Гры» Надежда Мейхер, как и ее коллега по легендарной группе Вера Брежнева не стесняется демонстрировать своим поклонникам естественную красоту. На днях Надежда опубликовала на своей персональной страничке в социальной сети instagram фотоснимок, на котором 31-летняя