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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян сфотографировали в эпатажном наряде

Ким Кардашьян сфотографировали в эпатажном наряде Знаменитость вышла в свет вместе с супругом.

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян нередко выходит в свет в эпатажных нарядах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

На этот раз она решила надеть боди серебристого цвета. Из-за вспышек камер стало заметно, что боди просвечивается.

Ким выбрала такой наряд для вечернего выхода со своим мужем, рэпером Канье Уэстом.

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Свой образ телезвезда дополнила серебристой юбкой и темными очками.

Ким Кардашьян сфотографировали в эпатажном наряде
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 Теги: Ким Кардашьян, фото

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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