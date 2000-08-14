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56-летний Джим Керри сильно изменился

56-летний Джим Керри сильно изменилсяАктер снялся в романтической фотосессии для глянца.

Голливудский киноактер Джим Керри стал звездой обложки нового выпуска журнала The Hollywood Reporter. Впервые за несколько лет после немалых скандалов он дал откровенное интервью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Для съемки киноактер, известный своими комедийными ролями, предстал в неожиданном романтичном образе, который напоминал стиль конца прошлого века. Характерная прическа в стиле The Beatles, черно-белые цвета и экстравагантные костюмы, – все это про новую фотосессию Керри.

В новом амплуа Джим Керри напоминает поклонникам знаменитого художника Энди Уорхола. Автором съемки стал Остин Харграв. В интервью для глянца звезда фильмов "Тупой и еще тупее", "Эйс Вентура" и "Маска" рассказал, что хоть комедийные фильмы и принесли ему известность и много денег, но после них актер вовсе не хотел появляться в кино.

Мой план не был присоединиться к Голливуду, а разрушить его. Просто я больше не хотел быть в этом бизнесе. Мне не нравилось то, что происходило, то, как корпорация все больше контролировала весь процесс. Возможно, повлияло и то, что меня потянуло к живописи, здесь нет никакого комитета, который бы говорил тебе, что надо изобразить на полотне, – признался 56-летний Джим Керри.

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Напомним, что последние годы для Керри были тяжелыми – его обвинили в причастности к смерти его бывшей подруги Кетрионы Уайт. Женщина совершила самоубийство в сентябре 2015 после завершения отношений с Керри, ей было 28 лет. Причиной смерти стала передозировка лекарствами. Но родители Катрионы подали в суд на Джима Керри, обвинив его в том, что именно он поставлял девушке таблетки и подтолкнул к самоубийству. Перед смертью девушка оставила записку, в которой обвиняла в своей смерти Джима Керри.

56-летний Джим Керри сильно изменился
56-летний Джим Керри сильно изменился
56-летний Джим Керри сильно изменился
56-летний Джим Керри сильно изменился
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 Теги: Джим Керри, интервью

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Сегодня, 11:25 » Автор: Ирина Шевченко
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