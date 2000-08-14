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Раздел: Культура  
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51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа

51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжаУкраинской актрисе не нужна никакая косметика.

Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская не сидит без дела, и каждый ее день проходит на съемочных площадках или в театре, где она примеряет наряды разных эпох, одевает разноцветные парики и наносит тонны макияжа, чтобы всегда выглядеть отлично, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Однако знаменитости косметика совсем не нужна, ведь она прекрасна даже без нее. И это доказывает ее последняя фотография в Instagram, где селебрити позирует на камеру рано утром даже без намека на макияж.

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Ну да, немного сонная, ну еще немного уставшая, но все равно прекрасная и молодая даже в свои 51 год. Согласны?

51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
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 Теги: Ольга Сумская, без макияжа

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Сегодня, 12:42 » Автор: Ирина Шевченко
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