Раздел: Культура
51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
Украинской актрисе не нужна никакая косметика.
Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская не сидит без дела, и каждый ее день проходит на съемочных площадках или в театре, где она примеряет наряды разных эпох, одевает разноцветные парики и наносит тонны макияжа, чтобы всегда выглядеть отлично, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Однако знаменитости косметика совсем не нужна, ведь она прекрасна даже без нее. И это доказывает ее последняя фотография в Instagram, где селебрити позирует на камеру рано утром даже без намека на макияж.
Читайте также: Ким Кардашьян кардинально изменила имидж
Ну да, немного сонная, ну еще немного уставшая, но все равно прекрасная и молодая даже в свои 51 год. Согласны?
Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская не сидит без дела, и каждый ее день проходит на съемочных площадках или в театре, где она примеряет наряды разных эпох, одевает разноцветные парики и наносит тонны макияжа, чтобы всегда выглядеть отлично, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Однако знаменитости косметика совсем не нужна, ведь она прекрасна даже без нее. И это доказывает ее последняя фотография в Instagram, где селебрити позирует на камеру рано утром даже без намека на макияж.
Читайте также: Ким Кардашьян кардинально изменила имидж
Ну да, немного сонная, ну еще немного уставшая, но все равно прекрасная и молодая даже в свои 51 год. Согласны?
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