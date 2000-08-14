Раздел: Культура
Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном наряде
Поклонники "засыпали" певицу комплиментами.
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников обольстительным фото.
Звезда опубликовала снимок в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Пользователи сети пришли в восторг от фото Брежневой.
Читайте также: Вера Брежнева похвасталась сценическим нарядом
"Идеальная фигура", "Какая ты красивая", "Классный тело", - пишут поклонники звезды.
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников обольстительным фото.
Звезда опубликовала снимок в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Пользователи сети пришли в восторг от фото Брежневой.
Читайте также: Вера Брежнева похвасталась сценическим нарядом
"Идеальная фигура", "Какая ты красивая", "Классный тело", - пишут поклонники звезды.
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