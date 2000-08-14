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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном наряде

Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном нарядеПоклонники "засыпали" певицу комплиментами.

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников обольстительным фото.

Звезда опубликовала снимок в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

Пользователи сети пришли в восторг от фото Брежневой.

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"Идеальная фигура", "Какая ты красивая", "Классный тело", - пишут поклонники звезды.

Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном наряде
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 Теги: Вера Брежнева, стройная фигура

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Сегодня, 14:23 » Автор: Ирина Шевченко
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